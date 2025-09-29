Mở 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 7277 về việc mở 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào 20h ngày 29/9/2025.

Hồi 12h00’ ngày 29/9/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m, lưu lượng về hồ 10.566m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167m3 /s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922 ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h ngày 29/9/2025.

Đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

