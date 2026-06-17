Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

Với chức năng là đơn vị thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và đào tạo kỹ năng nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đang trở thành cầu nối tin cậy, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tư vấn, cung cấp thông tin thị trường cho người lao động.

Sau khi hợp nhất, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của NLĐ và DN. Mặc dù địa bàn rộng nhưng Trung tâm đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường các hoạt động kết nối thị trường lao động.

Xác định công tác tư vấn là khâu đầu tiên và quan trọng trong giải quyết việc làm, Trung tâm thường xuyên cập nhật nhu cầu tuyển dụng của DN và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho NLĐ. 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã khai thác nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh của 303 đơn vị trong nước và 13 đơn vị tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài; cung cấp thông tin thị trường lao động cho 28.179 lượt người. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và qua hệ thống truyền thông của đơn vị, NLĐ được tiếp cận những thông tin chính xác về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập, cơ hội học nghề và các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhờ đó, NLĐ có thêm cơ sở để lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và điều kiện của bản thân.

Cùng với hoạt động tư vấn, công tác giới thiệu việc làm được Trung tâm triển khai thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 3.124 lượt người và cung ứng lao động cho các DN trong nước là 182 người; thu thập thông tin người tìm việc cho trên 28.000 người. Để đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người dân, Trung tâm đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm tại cơ sở. 5 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức 81 hội nghị tư vấn việc làm và học nghề; 4 phiên giao dịch việc làm; tham gia Ngày hội việc làm và nhiều chương trình tư vấn, hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, NLĐ được gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, tham gia phỏng vấn ngay tại địa phương. Nhiều DN cũng tìm kiếm được nguồn nhân lực phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả tuyển dụng và giảm chi phí tìm kiếm lao động.

Công tác đào tạo, tư vấn và kết nối việc làm giúp nhiều lao động tìm được việc làm ổn định tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1.

Bên cạnh việc kết nối việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ còn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giúp NLĐ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tổ chức khai giảng 12 lớp đào tạo lái xe với tổng số 530 học viên; mở các lớp đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn và tìm kiếm việc làm cho NLĐ có nhu cầu học tập, làm việc tại Hàn Quốc; tổ chức lớp đào tạo tin học văn phòng và phối hợp mở lớp pha chế đồ uống theo nhu cầu thực tế. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động, chú trọng kỹ năng thực hành, giúp học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể nhanh chóng tham gia thị trường lao động hoặc tự tạo việc làm. Nhiều lao động nông thôn, thanh niên mới tốt nghiệp và NLĐ có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp đã có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập.

Đặc biệt, Trung tâm đang đẩy mạnh việc hỗ trợ NLĐ tham gia thị trường lao động ngoài nước. Với vai trò là đầu mối cung cấp thông tin và tư vấn xuất khẩu lao động, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các DN đủ điều kiện để giới thiệu những thị trường có thu nhập cao, môi trường làm việc ổn định và phù hợp với trình độ của lao động địa phương. Không chỉ tư vấn về điều kiện tuyển chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ, Trung tâm còn tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, hỗ trợ NLĐ chuẩn bị kiến thức cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết: “Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, mở rộng mạng lưới kết nối với DN trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng nghề và phát triển thị trường lao động ngoài nước. Mục tiêu là tạo thêm nhiều cơ hội việc làm bền vững, giúp NLĐ có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa NLĐ và DN. Qua đó, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho NLĐ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Anh Thơ