Mở rộng hợp tác quốc tế - Mở rộng không gian phát triển

Những chuyến công tác xúc tiến đầu tư từ Hàng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải đến Thâm Quyến; những diễn đàn kết nối doanh nghiệp quốc tế được tổ chức ngay trên quê hương Đất Tổ; những cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài... đang phác họa một diện mạo mới trong hoạt động đối ngoại của Phú Thọ. Không còn dừng ở quảng bá hình ảnh hay thiết lập quan hệ, đối ngoại hôm nay đang trở thành cánh cửa đưa dòng vốn, công nghệ, tri thức và cơ hội hợp tác quốc tế đến gần hơn với địa phương. Từ những kết nối ấy, Phú Thọ từng bước chuyển hóa lợi thế hội nhập thành nguồn lực phát triển, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp tại Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Từ kết nối đến cơ hội

Điểm nổi bật trong cách làm của Phú Thọ là chuyển từ chờ nhà đầu tư tìm đến sang chủ động mang hình ảnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư của địa phương đến với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế; tổ chức các cuộc tọa đàm, tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia để giới thiệu môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Song song với hoạt động xúc tiến ở nước ngoài, tỉnh cũng tích cực mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế ngay tại địa phương. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Sumitomo, Amata, Toyota, Balcom, TCC, YCH Singapore... đã có các buổi làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó, Phú Thọ còn đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác đến khảo sát cơ hội hợp tác. Ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế lựa chọn Phú Thọ là điểm đến tìm hiểu đầu tư cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư đang được nâng lên, đồng thời khẳng định hiệu quả chiến lược đối ngoại chủ động, rộng mở.

Để những cuộc kết nối nhanh chóng chuyển hóa thành quyết định đầu tư, Phú Thọ không chỉ “mở cửa” bằng hoạt động xúc tiến mà còn kiên trì cải thiện môi trường đầu tư. Các cơ chế như “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%”, cùng mô hình “Cà phê doanh nhân” được triển khai nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp. Chính sự chủ động ấy đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong thu hút các dòng vốn quốc tế.

Dấu ấn nổi bật của hoạt động đối ngoại là Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”. Với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, trong đó có 142 đại biểu đến từ Thái Lan cùng gần 20 hiệp hội, tập đoàn và doanh nghiệp lớn, chương trình góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, đồng thời mở ra diễn đàn kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo nền tảng cho những dự án hợp tác trong tương lai.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, coi đây là một động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô. Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phú Thọ sẽ tập trung tạo đột phá về thể chế, hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực nhằm thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập.

Thông điệp ấy cũng cho thấy, hợp tác quốc tế đối với Phú Thọ không chỉ nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư mà còn hướng tới tiếp cận công nghệ hiện đại, phương thức quản trị tiên tiến và các chuỗi giá trị toàn cầu. Từ những cuộc gặp gỡ, kết nối hôm nay, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một không gian phát triển rộng mở hơn trong tương lai.

Mở lối cho tăng trưởng

Nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế của Phú Thọ đang từng bước được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Đối ngoại đã trở thành kênh quan trọng thu hút nguồn lực, mở rộng dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Nửa đầu năm 2026 ghi nhận bước đột phá trong thu hút đầu tư của tỉnh. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 1,77 tỷ USD, bằng 110,2% kế hoạch năm; cùng với đó là 2.800 doanh nghiệp thành lập mới và hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi công. Những con số này không đơn thuần phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, mà còn là kết quả của quá trình kiên trì mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược và không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh.

Điều đáng chú ý là Phú Thọ không hướng đến mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá mà chủ động lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng ưu tiên thu hút các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của tỉnh. Đây cũng là xu hướng phù hợp với sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo điều kiện để Phú Thọ tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế, thay vì chỉ là điểm đến của các dự án gia công, lắp ráp.

Thực tế đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Việc khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang, triển khai các khu công nghiệp như Phúc Yên, Đoan Hùng... không chỉ bổ sung nguồn vốn đầu tư mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, thu hút doanh nghiệp vệ tinh và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất mới.

Xa hơn những con số về vốn đầu tư, điều Phú Thọ đang có được là một không gian phát triển rộng mở hơn. Mỗi chương trình hợp tác quốc tế không chỉ mở thêm một thị trường, mỗi nhà đầu tư nước ngoài không chỉ mang đến một dự án, mà còn đem theo công nghệ, phương thức quản trị hiện đại, mạng lưới đối tác và cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Có thể thấy, mở rộng hợp tác quốc tế không còn là mục tiêu riêng của công tác đối ngoại mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh. Khi mỗi chuyến xúc tiến đầu tư mở ra một cơ hội hợp tác mới, mỗi cuộc gặp gỡ doanh nghiệp tạo thêm một khả năng kết nối và mỗi dự án FDI góp phần hình thành những cực tăng trưởng mới, cũng là lúc không gian phát triển của Phú Thọ được mở rộng cả về quy mô, chất lượng và vị thế. Đó chính là nền tảng để tỉnh tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đón đầu những dòng vốn chất lượng cao, khẳng định vị thế của một địa phương năng động, chủ động hội nhập trong giai đoạn phát triển mới.

Nguyễn Yến