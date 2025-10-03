Mỗi món đồ chơi, một “mảnh” Trung thu

Tháng Tám về, mùa Trung thu lại ghé qua mang theo bao niềm vui và háo hức của trẻ nhỏ. Bên những gian hàng đồ chơi rực rỡ, ánh mắt trẻ thơ trong veo sáng lên khi ngắm nhìn những chiếc đèn phát nhạc, hay những món đồ ngộ nghĩnh mới lạ... Mỗi nụ cười hồn nhiên, mỗi món đồ chơi không chỉ để vui chơi trong đêm rằm, mà còn trở thành một “mảnh” Trung thu riêng – lưu giữ ký ức tuổi thơ lung linh dưới ánh trăng tròn.

Rực rỡ sắc màu Trung thu

Mỗi mùa Trung thu, những món đồ chơi lại khoác lên mình một diện mạo mới. Bên cạnh những loại đèn lồng điện tử và đèn led phát nhạc, đầu lân, trống, mặt nạ... quen thuộc, những chiếc đèn lồng bằng kẽm nhung là sản phẩm mới năm nay.

Đèn lồng kẽm nhung là sản phẩm mới được nhiều trẻ em ưa thích trong mùa Trung thu năm nay.

Từ những sợi kẽm nhỏ được bọc lớp nhung mềm mại với đủ gam màu rực rỡ, những người thợ khéo tay đã sáng tạo nên muôn vàn kiểu dáng: cá chép, con thỏ, con sứa hay những bông hoa sặc sỡ... Ưu điểm của loại đèn này là vừa bền chắc lại vừa dễ tạo hình, có thể gắn thêm bóng led sáng lung linh khi rước đêm rằm. Chính sự mới mẻ, sáng tạo mà vẫn gần gũi ấy đã giúp đèn lồng kẽm nhung nhanh chóng chiếm được cảm tình của thị trường, trở thành một lựa chọn được nhiều trẻ em yêu thích.

Bên cạnh đó, mùa Trăng năm nay còn chứng kiến sự “trở lại” đầy mới mẻ của những chiếc đèn lồng mini làm bằng nan tre và giấy bóng kính. Những chiếc đèn nhỏ xinh này thường có kích thước từ 10–15 cm, dễ cầm tay, được tạo hình cá chép, con voi, ngôi sao, chú thỏ... và nhanh chóng trở thành “hot trend” được nhiều người tìm kiếm.

Mùa Trăng năm nay chứng kiến sự “trở lại” đầy mới mẻ của những chiếc đèn lồng mini làm bằng nan tre và giấy bóng kính.

Chất liệu giấy bóng kính mỏng nhẹ giúp ánh sáng từ nến hoặc bóng led nhỏ bên trong lan tỏa khắp khung đèn, tạo nên những mảng sáng lung linh, nhiều màu sắc. Loại đèn này giản dị, thân thiện và dễ sử dụng. Theo nhiều cửa hàng giới thiệu, nguyên liệu làm đèn khá đơn giản: Nan tre mảnh, giấy bóng kính màu, hồ keo và dây kẽm nhỏ; chi phí sản xuất thấp, giá bán cũng phù hợp với túi tiền của hầu hết các gia đình.

Hình ảnh cá chép lượn sóng trong ánh sáng, ngôi sao năm cánh rực rỡ hay chú voi hiền lành trở nên thật gần gũi, như một điểm nhấn gợi nhớ ký ức tuổi thơ, khiến người lớn bồi hồi, còn trẻ nhỏ thêm tò mò khám phá. Và trong ánh sáng dịu dàng hắt ra từ lớp giấy mỏng ấy, không chỉ có niềm vui trẻ thơ mà còn thấp thoáng cả dư âm của một Trung thu truyền thống đang được gìn giữ và truyền lại qua từng thế hệ.

Chị Bùi Khánh Linh (phường Nông Trang) chia sẻ: Trẻ con bây giờ mê đèn nhạc nhấp nháy, nhưng tôi vẫn muốn mua thêm cho con một chiếc đèn ông sao bằng giấy bóng kính, vừa để các con biết truyền thống, vừa để cha mẹ ôn lại kỷ niệm Trung thu xưa. Điều này không chỉ giúp con có thêm lựa chọn mà còn học được cách trân trọng những giá trị văn hóa lâu đời.

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều người lớn cũng tìm thấy niềm vui khi đồng hành cùng con em trong hành trình chọn đồ chơi Trung thu. Với họ, việc cầm tay con chọn một chiếc đèn là khoảnh khắc gắn kết gia đình. Những ánh mắt trìu mến, nụ cười xen lẫn niềm vui của cha mẹ khi thấy con háo hức cầm chiếc đèn lồng mới trong đêm trăng rằm mới chính là phần thưởng ấm áp nhất của Tết Trung thu.

Có thể thấy, sự phong phú của thị trường đồ chơi Trung thu không chỉ thỏa mãn thị hiếu ngày càng đa dạng của trẻ nhỏ, mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình, làm nên một Trung thu nhiều màu sắc, nơi mỗi ánh đèn là một “mảnh ghép” của ký ức tuổi thơ dưới ánh trăng tròn.

Tự tay “thắp sáng” mùa Trăng

Chiếc đèn lồng cá chép do em Đinh Đức Đạt tự tay làm để đón Trung thu.

Giữa muôn vàn sắc màu rực rỡ của thị trường đồ chơi Trung thu, có nhiều em nhỏ lại tìm niềm vui trong việc tự mình làm nên chiếc đèn lồng. Với các em, mỗi chiếc đèn không chỉ là món đồ chơi, mà còn là một “tác phẩm” gửi gắm bao công sức và trí tưởng tượng. Em Đinh Đức Đạt, học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Thọ Sơn (phường Thanh Miếu) đã kiên nhẫn, tỉ mẩn để hoàn thành một chiếc đèn cá chép dài hơn 60cm trong 5 ngày.

Chiếc đèn được thực hiện với những nguyên liệu quen thuộc như: dây thép, giấy nhún, giấy bìa màu, màng bọc thực phẩm và đèn led. Bố mẹ hỗ trợ trong khâu làm khung, phần còn lại đều do Đạt tự tay thực hiện. Từng lớp giấy nhún được dán phủ lên thân cá, giấy bìa màu cắt thành vảy, phần đuôi được tạo hình bồng bềnh và ánh sáng lung linh từ chiếc đèn nhấp nháy bên trong đã tạo nên một chú cá chép đỏ rực rỡ. Khi được thắp sáng, ánh vàng dịu hắt qua lớp giấy mỏng khiến thân cá như phát sáng, đôi mắt tròn đen láy thêm phần sinh động.

Với Đạt, đó không chỉ là món đồ chơi để rước trăng, mà còn là kỷ niệm tuổi thơ khó quên, nơi em gửi gắm công sức, sự sáng tạo và tình yêu dành cho Trung thu. Trong ánh sáng lung linh phát ra từ chiếc đèn, có cả niềm hạnh phúc giản dị của một cậu bé lần đầu tự mình tạo nên “mảnh Trung thu” đặc biệt cho riêng mình.

Việc tự tay làm đèn trung thu đang trở thành một lựa chọn thú vị của thiếu nhi và cả giới trẻ. Những bộ kit đèn lồng với nan tre, giấy bóng kính, dây kẽm, keo dán và đèn LED nhỏ gọn đã khiến việc sáng tạo trở nên dễ dàng hơn, giúp mỗi người đều có cơ hội tạo nên chiếc đèn mang dấu ấn riêng.

Khách thích thú khi trải nghiệm tự làm đèn lồng tại quán cafe Mori.

Tại quán cà phê Mori trên đường Châu Phong (phường Việt Trì), khách đến không chỉ thưởng thức đồ uống mà còn được trải nghiệm làm đèn lồng Trung thu. Quán chuẩn bị sẵn những bộ kit gồm khung đèn lồng được thiết kế sẵn, màu vẽ, đèn led... để khách thoải mái sáng tạo. “Lần đầu tiên được tự tay làm một chiếc đèn, ban đầu hơi lúng túng nhưng càng làm em càng thấy vui vì chiếc đèn do chính tay em và mẹ làm” - em Lê Nhã Uyên, 8 tuổi ở phường Việt Trì hào hứng chia sẻ.

Những workshop nhỏ như vậy đã biến Mori thành một “xưởng sáng tạo”, nơi thực khách tự tay thắp sáng cho mình một lồng đèn Trung thu đặc biệt của riêng mình.

Có thể thấy, những món đồ chơi không chỉ khiến trẻ em háo hức, say mê mà còn là cầu nối gắn kết các thế hệ, tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ và trải nghiệm đầy ý nghĩa và khó quên mỗi mùa Trăng về.

Thành An