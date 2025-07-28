Món ngon từ phao câu gà, vịt và lời khuyên của bác sĩ

Phao câu gà, vịt có hương vị béo ngậy đặc trưng và độ giòn sần sật, là món khoái khẩu của không ít người. Liệu món ăn này có thực sự tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn những rủi ro?

Phao câu gia cầm như gà, vịt có lợi ích và tác hại gì không là chủ đề được nhiều người quan tâm. Hương vị béo ngậy, hấp dẫn của món ăn này đã chinh phục không ít tín đồ ẩm thực nhưng liệu đằng sau sự khoái khẩu ấy có ẩn chứa những rủi ro nào cho sức khỏe?

Tham khảo những ý kiến khoa học và lời khuyên của các bác sĩ để lựa chọn nên ăn hay không nên ăn phao câu gà, vịt.

1. Vì sao phao câu gà, vịt hấp dẫn với nhiều người?

Phao câu gà, vịt được nhiều người yêu thích nhưng có thể gây hại đến sức khỏe.

Phao câu gà vịt là phần đuôi của con gà, vịt, nơi tập trung tuyến phao câu – tuyến dầu giúp gà, vịt tiết ra chất nhờn để làm bóng và chống thấm nước cho bộ lông. Phần này chủ yếu bao gồm da, mỡ và một ít thịt. Chính lớp mỡ dày cùng lớp da khi tạo nên sức hút khó cưỡng cho món ăn này. Phao câu vịt thường được chế biến thành nhiều món như nướng, chiên giòn hoặc luộc, mang đến trải nghiệm vị giác độc đáo.

2. Phao câu gà, vịt có giá trị dinh dưỡng không?

Xét về mặt dinh dưỡng, phao câu gà, vịt không phải là một nguồn thực phẩm lý tưởng nhưng nó vẫn có một vài điểm đáng nhắc đến, dù rất nhỏ. Phao câu gà, vịt mang lại sự thỏa mãn về vị giác, đặc biệt với những ai yêu thích các món ăn béo ngậy, giòn tan. Yếu tố tâm lý này cũng đóng vai trò trong việc khiến nhiều người tìm đến món ăn này.

Do chứa hàm lượng chất béo cao, phao câu gà, vịt cung cấp một lượng năng lượng đáng kể. Điều này có thể hữu ích trong trường hợp cần bổ sung năng lượng nhanh chóng nhưng cũng dễ dẫn đến thừa calo nếu không kiểm soát.

Chất béo trong phao câu vịt có thể chứa một lượng nhỏ các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K. Tuy nhiên, lượng này thường không đáng kể so với các nguồn thực phẩm khác và không thể xem là nguồn cung cấp chính yếu.

3. Tác hại tiềm ẩn từ phao câu gà, vịt - ý kiến từ các chuyên gia

Trái ngược với những lợi ích nhỏ nhoi, các chuyên gia y tế và dinh dưỡng thường đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi tiêu thụ phao câu vịt.

Phao câu gà, vịt có thể cung cấp các con số ước tính như:

Năng lượng 460 kcal / 100g

Protein: 34 g / 100g

Chất béo: 36 g / 100g

Cholesterol: 240 mg / 100g

Các con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào loài gia cầm, chế độ nuôi và cách chế biến.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phao câu gà, vịt chứa rất nhiều chất béo bão hoà và cholesterol xấu (LDL). Chất béo bão hòa khi tích tụ trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì, vốn là tiền đề của hàng loạt bệnh lý mạn tính khác như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu...

Hơn nữa, calo từ phao câu vịt chủ yếu đến từ chất béo, cung cấp ít protein và vitamin thiết yếu so với các phần thịt nạc khác của vịt. Việc ăn thường xuyên sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày.

TS. Nguyễn Văn Dũng– Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai khuyến nghị, phao câu gà, vịt là một trong những bộ phận cần đặc biệt lưu ý về an toàn thực phẩm và nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuyến phao câu là nơi tiết ra dịch nhờn, đồng thời cũng là vị trí dễ bị nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài, tích tụ vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Nếu không được làm sạch kỹ lưỡng và nấu chín hoàn toàn, nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh như E.coli, Salmonella, hoặc các loại virus gây bệnh đường ruột là rất cao.

TS.BSCKII. Nguyễn Văn Hùng – Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cũng lo ngại về khả năng tích tụ chất độc hại trong phao câu gà vịt. Gà, vịt, đặc biệt là nuôi công nghiệp, có thể được cho ăn thức ăn chứa chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh hoặc kim loại nặng. Những chất này, khi vào cơ thể gà vịt, có thể tích tụ lại trong các mô mỡ, đặc biệt là ở phần phao câu. Khi chúng ta ăn vào, những chất độc này có thể đi vào cơ thể người, gây ảnh hưởng lâu dài đến gan, thận và các hệ cơ quan khác, thậm chí có thể gây ung thư. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào trực tiếp khẳng định "phao câu gà vịt gây ung thư" nhưng sự tồn tại của các khối u ở vùng hậu môn của gia cầm, dù chưa xác định rõ là khối u lành tính hay ác tính, cũng là một mối lo ngại.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những đối tượng nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

4. Lời khuyên từ các chuyên gia về cách ăn phao câu gà, vịt để bảo vệ sức khỏe

Phao câu vịt có thể mang lại cảm giác ngon miệng tức thời nhưng xét về lâu dài và dưới góc độ khoa học, nó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Với hàm lượng chất béo không lành mạnh cao cùng nguy cơ tích tụ độc tố và vi khuẩn, các bác sĩ đánh giá đây không phải là một lựa chọn tốt cho sức khỏe và đều đưa ra lời khuyên chung là hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là không ăn phao câu vịt.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn thưởng thức món này hãy tuân thủ những nguyên tắc sau để giảm thiểu rủi ro:

Hạn chế số lượng và tần suất: Phao câu gà, vịt nên được coi là một món ăn "cấm kỵ"hoặc chỉ thỉnh thoảng ăn một lượng rất nhỏ để thỏa mãn vị giác chứ không phải là nguồn dinh dưỡng. Tuyệt đối không ăn thường xuyên.

Làm sạch kỹ lưỡng: Phải loại bỏ hoàn toàn tuyến phao câu và tất cả các chất bẩn, lông tơ bám vào. Dù vậy, vẫn có những rủi ro vi khuẩn tiềm ẩn mà mắt thường không thấy được.

Nấu chín kỹ hoàn toàn: Đảm bảo phao câu được nấu chín đến nhiệt độ an toàn để tiêu diệt hết vi khuẩn, mầm bệnh. Tuyệt đối không ăn các món tái, sống.

Kết hợp chế độ ăn cân bằng: Nếu ăn phao câu gà vịt, hãy đảm bảo các bữa ăn còn lại trong ngày và trong tuần thật lành mạnh, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc để bù đắp.

Chọn nguồn gốc rõ ràng: Ưu tiên mua gà vịt từ những nơi uy tín, có kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để giảm thiểu nguy cơ vịt bị nhiễm hóa chất hoặc bệnh tật.

Tránh xa nếu thuộc nhóm nguy cơ: Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, mỡ máu cao, gout, đái tháo đường, bệnh gan hoặc thận tuyệt đối không nên ăn phao câu vịt để tránh những biến chứng sức khỏe.

