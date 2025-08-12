Mong người dân đồng hành cùng dự án 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

{title}
Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm cấp Quốc gia, có vai trò chiến lược trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và chuẩn bị cho việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc. Dự án có quy mô lớn với chiều dài 229,5 km, tổng mức đầu tư 7.410 tỷ đồng, đi qua địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.
Lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với ngành điện và các đơn vị tham gia hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, dự án đi qua gần 90 km với 195 vị trí cột điện. Trong thời gian qua, dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 03/6/2025 và trực tiếp chỉ đạo tại công trường thi công đường dây 500kV Lào Cai–Vĩnh Yên. Dự án cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương có đường dây đi qua. Dự án sẽ được đóng điện đưa vào vận hành ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công).
Để triển khai thi công dự án, các nhà thầu thi công, Công ty Điện lực Phú Thọ đã áp dụng các giải pháp, công nghệ thi công tiên tiến. Do dự án có giao chéo với lưới điện hiện hữu từ cấp điện áp 0,4kV đến 220kV nên trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến liên kết lưới điện khu vực, nguồn cấp cho các trạm biến áp trọng yếu như trạm 220kV Phú Thọ và trạm 110kV Đoan Hùng, gây quá tải trạm biến áp 220kV Việt Trì và đường dây 110kV khu vực Phú Thọ (cũ) và một phần khu vực Vĩnh Phúc (cũ). Vì vậy, việc tạm ngừng cung cấp điện và giảm nhu cầu sử dụng điện trong một số thời điểm là giải pháp bất khả kháng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện và con người trong quá trình thi công.
Công ty Điện lực Phú Thọ thông báo và mong sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ của quý khách hàng, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh chủ động điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, và cùng ngành điện vượt qua giai đoạn thi công quan trọng này.
Thu Hà
Từ 1/10/2025, người dùng ôtô chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.