Một chương mới cho bóng đá chuyên nghiệp Phú Thọ

Ở mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2025 và 2026, CLB bóng đá Hòa Bình sẽ đổi tên thành CLB bóng đá Phú Thọ để thi đấu tại 2 sân chơi là Cúp Quốc gia và Giải Hạng Nhất quốc gia. Với những mục tiêu rõ ràng và bài bản,từ đây, một chương mới với bóng đá Đất Tổ sẽ được mở ra.

Một đội bóng chuyên nghiệp và giàu bản sắc

Tại buổi đến thăm và động viên câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong đã khẳng định: “Việc duy trì, phát triển CLB bóng đá Phú Thọ là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển chung về kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh trong thời gian tới”. Đồng chí nhấn mạnh về chiến lược phát triển chung của bóng đá Phú Thọ thời gian tới với 4 trọng tâm: Đầu tiên là chuẩn bị lực lượng tốt để vào Top 5 ở Giải hạng Nhất mùa này, làm nền tảng để phấn đấu thăng hạng V-League trong 2 đến 3 năm tới nhằm từng bước khẳng định tên tuổi của bóng đá Phú Thọ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Thứ hai là đẩy mạnh và nâng cao công tác đào tạo bóng đá trẻ bài bản, bền vững, tạo nguồn lực ổn định, giàu bản sắc địa phương. Thứ ba là thúc đẩy truyền thông, gắn kết sâu rộng với người hâm mộ, quảng bá hình ảnh của Phú Thọ với bạn bè, người hâm mộ bóng đá trong và ngoài tỉnh. Và thứ tư là phối hợp với các sở, ngành để phát triển bóng đá đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã đặt ra 4 trọng tâm về chiến lược phát triển bóng đá Phú Thọ

Cả 4 trọng tâm được nhắc đến đều là một giấc mơ mà những người yêu bóng đá của Phú Thọ và Hòa Bình cũ đều đã từng mơ ước từ lâu là sẽ có một đội bóng như vậy của quê hương, nhưng với những điều kiện cũ của từng địa phương thì khó có thể thực hiện được. Đó cũng là những yếu tố có thể được coi là chuẩn mực mà bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào ở Việt Nam cũng đều muốn hướng tới, nhưng không phải đội nào cũng làm được.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất có nhiều tiềm năng tổng hợp để phát triển, đặc biệt là có sự quan tâm, chỉ đạo đúng hướng của lãnh đạo tỉnh cho bóng đá thì những giấc mơ giờ đây đã có cơ sở để sớm trở thành hiện thực.

Logo mới hiện đại nhưng giàu tính biểu tượng của CLB Phú Thọ. Điểm nhấn là hình ảnh Nghi môn Đền Thượng của Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Người hâm mộ luôn mong muốn đội bóng quê hương không chỉ đạt thành tích mà còn giàu bản sắc địa phương, gắn bó với khán giả và thi đấu cống hiến. Điều này được thể hiện qua logo mới của đội bóng. Logo được thiết kế hiện đại, sử dụng tông màu xanh là chủ đạo, nổi bật trên đó là hình ảnh Nghi môn Đền Thượng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng - niềm tự hào của mỗi người con Phú Thọ. Chỉ cần nhìn vào tấm logo trên ngực áo, các cầu thủ cũng sẽ có thêm khát khao và động lực để cống hiến, thi đấu hết mình. Vì phía sau lưng họ là niềm tin của hơn 4 triệu người dân Đất Tổ.

Thông thường, số năm ghi trên logo sẽ là năm thành lập của các đội bóng. Nhưng trong logo mới, con số 2025 đã mang đến liên tưởng biểu tượng về cột mốc lịch sử hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ thành tỉnh Phú Thọ mới, cũng mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá Phú Thọ. Có thể, tiền thân của đội bóng là CLB Hòa Bình hay việc Phú Thọ cũng từng có một CLB chuyên nghiệp thi đấu ở Giải hạng Nhất, nhưng cột mốc 2025 có thể coi như thời điểm bước ngoặt khai sinh mới cho CLB bóng đá Phú Thọ.

Nơi mà mọi mục tiêu hướng đến là sự chuyên nghiệp, phát triển từ gốc rễ gắn với đào tạo trẻ và luôn phải hết mình vì nhân dân, khán giả quê nhà. Chính sự ủng hộ của người hâm mộ cũng sẽ là tiền đề cho việc CLB có thể thu hút nhiều nhà tài trợ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đúng với mô hình bóng đá chuyên nghiệp.

Cùng nhau viết tiếp lịch sử bóng đá

Vào trưa 7/9, Phú Thọ FC đã cập nhật khẩu hiệu “Cùng nhau viết tiếp lịch sử bóng đá” trên Fanpage, khẳng định mục tiêu trong tương lai. Phú Thọ có tình yêu bóng đá nồng nhiệt của người dân và cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp phục vụ bóng đá, là nơi thường xuyên tổ chức các trận đấu của các cấp độ đội tuyển bóng đá Quốc gia. CLB Hòa Bình trước đây, dù không mạnh về tài chính nhưng luôn thi đấu cống hiến và kiên cường. Nhiều cầu thủ từng thi đấu cho các đội tuyển quốc gia cũng là những người con Phú Thọ. Tất cả những điều này chứng tỏ tiềm năng phát triển bóng đá địa phương là rất lớn.

Phú Thọ FC sẽ hướng tới việc phát triển chuyên nghiệp, bền vững, giàu bản sắc và là niềm tự hào của người dân Đất Tổ.

“Viết tiếp lịch sử bóng đá Hòa Bình- Phú Thọ”- Khẩu hiệu đầy ấn tượng được đăng tải trên Fanpage chính thức của Phú Thọ FC.

Ở mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025, CLB Hòa Bình xếp thứ 7, một vị trí không quá cao nhưng xứng đáng được trân trọng trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Hòa Bình cũng là đội duy nhất cầm hòa nhà vô địch Phù Đổng Ninh Bình - một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình và gần như không có đối thủ ở Hạng Nhất mùa trước.

Giờ đây, CLB bóng đá Phú Thọ sẽ hướng đến mục tiêu mới là kết thúc mùa giải 2025/2026 trong Top 5 để làm nền tảng có thể thăng hạng V-League trong 2-3 năm tới. Đây là một mục tiêu hợp lý dù mùa giải chỉ còn khoảng 2 tuần để chuẩn bị và Hạng Nhất mùa này sẽ được đánh giá là mùa giải đầy thử thách, khi các đội bóng lần đầu tiên sau 10 năm được sử dụng một cầu thủ nước ngoài. Nhiều đội bóng như Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh hay Quy Nhơn United cũng đã cho thấy tham vọng khi chiêu mộ nhiều nội binh và ngoại binh chất lượng. Chính vì thế, mục tiêu của Phú Thọ vẫn sẽ cần rất nỗ lực mới có thể chinh phục được.

Bóng đá Phú Thọ với những mục tiêu phát triển đúng đắn và bền vững đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá Việt Nam và xa hơn.

Huy Trần