Mua bảo hiểm phòng rủi ro, khách hàng ở Phú Thọ được bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

Ngày 25/7 tại Phú Thọ, Bảo hiểm VietinBank Tây Bắc phối hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES và VPBank Chi nhánh Phú Thọ tổ chức trao quyền lợi bảo hiểm sức khỏe hơn 1,1 tỷ đồng, thể hiện vai trò đồng hành và sẻ chia kịp thời nỗi đau và gánh nặng tài chính với người thân của khách hàng.
Khách hàng là anh Trần Trọng Quỳnh trú tại Việt Trì tham gia vay vốn tại Phòng Kinh doanh Việt Trì 1, Chi nhánh VPBank Phú Thọ. Tại đây, được sự tư vấn từ các cán bộ ngân hàng về giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính VP Biz Care, nhận thấy những lợi ích của sản phẩm, anh đã đồng ý tham gia.
Sự kiện rủi ro xảy ra khi khách hàng không may gặp tai nạn bất ngờ và qua đời. Nhận được thông tin, đại diện Công ty Bảo hiểm VietinBank Tây Bắc và Bảo hiểm OPES – hai đơn vị cung cấp hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng và Phòng Kinh doanh Việt Trì 1 - Chi nhánh VPBank Phú Thọ đã nhanh chóng tới thăm hỏi, động viên. Đồng thời, cán bộ tại các đơn vị cũng phối hợp để hướng dẫn gia đình hoàn thực các thủ tục để nhận quyền lợi.
Đại diện Công ty Bảo hiểm và Ngân hàng trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.
Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Công ty Bảo hiểm VietinBank Tây Bắc cho biết, VBI rất chia sẻ với sự mất mát của gia đình và mong rằng khoản chi trả bảo hiểm sẽ giúp giảm bớt phần nào những xáo trộn trong cuộc sống sau khi biến cố xảy ra, giúp những người ở lại vượt qua giai đoạn mất mát và khó khăn về tinh thần và vật chất.
Theo đại diện Bảo hiểm OPES, trong bối cảnh nhiều rủi ro có thể xảy ra từ tai nạn, thiên tai, dịch bệnh, các sản phẩm bảo hiểm cũng được thiết kế để ngày càng trở nên thiết thực, đúng với nhu cầu của khách hàng. Gói bảo hiểm VP Biz Care được xem là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Công ty và nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng.
Bà Đinh Thị Thêm, đại diện gia đình khách hàng cũng bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận trước sự quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ của các đơn vị Bảo hiểm, Ngân hàng trong quá trình gia đình thực hiện yêu cầu bồi thường. “Công ty Bảo hiểm đã thực hiện đúng cam kết và trách nhiệm với khách hàng, gia đình chúng tôi rất cảm ơn Công ty”, bà Đinh Thị Thêm phát biểu.
Bảo hiểm VP Biz Care là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện do Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES - Thành viên của hệ sinh thái VPBank kết hợp với Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) thiết kế, dành riêng cho các khách hàng của VPBank.
Với thế mạnh của hai Công ty Bảo hiểm lớn, chương trình đồng bảo hiểm mang lại cho khách hàng nhiều chính sách và dịch vụ vượt trội như: Được chăm sóc đặc biệt với ba tổ chức có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam; được đảm bảo quyền lợi và giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả khi phát sinh sự kiện bảo hiểm; được chăm sóc bởi mạng lưới hơn 200 cơ sở y tế bảo lãnh uy tín, chất lượng nhất Việt Nam; hệ thống khai báo và yêu cầu bồi thường trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và công sức, chi trả minh bạch.
Với mức phí hợp lý (chỉ từ 5.000 VNĐ/ngày) cho quyền lợi bồi thường lên đến 3 tỷ đồng, VP Biz Care không chỉ là một lựa chọn thông minh cho bảo hiểm sức khỏe mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình trải nghiệm cuộc sống.
Văn Lang
