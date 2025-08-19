“Mưa đỏ” - Khốc liệt và nghẹn ngào

Không chỉ là những khung hình “bom tấn”, những gì có trong “Mưa đỏ” đều khẳng định, đây là bộ phim đề tài chiến tranh mà mọi người dân Việt Nam cần xem.

Đoàn phim “Mưa đỏ” tại sự kiện công chiếu tối 18/8. (Ảnh: ĐPCC)

Sự kiện công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ tối 18/8 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra với trọn vẹn những cung bậc cảm xúc, khốc liệt và nghẹn ngào. Những khán giả đầu tiên của bộ phim nán lại tới đêm khuya để được gặp gỡ những chàng trai, cô gái đã hóa thân xuất sắc vào những vai diễn “có tuổi hai mươi thành sóng nước” năm xưa.

Ký ức khốc liệt viết nên bằng máu ở Thành cổ Quảng Trị đã được nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đưa lên những thước phim hùng tráng, để lấy thật nhiều nước mắt của người xem. Khốc liệt, đau thương và cũng tràn đầy tình yêu, lòng tự hào, nhịp phim cũng chính là nhịp cảm xúc trong mỗi trái tim, khi ngược dòng lịch sử.

Mưa đỏ thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các diễn viên, ê kip làm phim và khách mời tại buổi công chiếu. (Ảnh: ĐPCC)

Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.

Giám đốc sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thuý, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND chia sẻ: “Bộ phim Mưa đỏ công chiếu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để tri ân sự hi sinh của cha anh, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt cho thế hệ trẻ ngày nay”.

Đại tá Kiều Thanh Thúy cho biết, từ lựa chọn bối cảnh, xây dựng trường quay, tổ chức quay phim đều là thử thách lớn. Song, tập thể cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, tư tưởng và tính chân thật lịch sử.

Những chàng trai hóa thân vào các vai diễn xuất sắc trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền xúc động: “Theo đuổi dự án trong nhiều năm, tôi hiểu rằng nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu, bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng”.

Những vị khách mời đặc biệt - những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại trận địa Thành cổ năm xưa: ông Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, Anh hùng LLVTND Hán Duy Long và Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Trọng Can cũng đã có mặt, nghẹn ngào trong những khung hình nhắc nỗi nhớ thương đồng đội. Các cựu chiến binh cũng đã tham gia cố vấn trong quá trình sản xuất, góp phần đưa Mưa đỏ lên màn ảnh rộng.

Những cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cũng đã có mặt, nghẹn ngào trong những khung hình nhắc nỗi nhớ thương đồng đội. (Ảnh: ĐPCC)

Đại tá Nguyễn Văn Hợi chia sẻ: "Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Không ngờ sau 50 năm, lại có thể được xem một bộ phim về cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt. Thành cổ mỗi chiều rộng 500 mét, mà Tiểu đoàn chúng tôi nằm lại hơn 1000 người. Thành cổ rộng nhưng đồng đội tôi nằm chật. Cảm ơn đồng chí Đặng Thái Huyền đã thổi hồn cho Mưa đỏ, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng ấy một lần nữa".

Lời ca của Nỗi đau giữa hòa bình được nữ ca sĩ Hòa Minzy thể hiện, những giai điệu vang lên càng khiến không khí thêm xúc động nghẹn ngào. (Ảnh: ĐPCC)

Ngay sau buổi công chiếu là tiết mục âm nhạc đặc biệt với giọng hát của ca sĩ Hòa Minzy - người cũng góp một vai nhỏ trong phim. Lời ca của Nỗi đau giữa hòa bình vang lên càng khiến không khí thêm xúc động nghẹn ngào. Dàn diễn viên cũng hòa chung vào màn biểu diễn của nữ ca sĩ. Ký ức những ngày sống cùng Mưa đỏ cũng chính là một “bộ phim lớn” mà với các diễn viên, họ khó có thể gặp lại trong đời.

Nữ diễn viên Nguyệt Hằng xúc động cùng những thước phim “Mưa đỏ”. (Ảnh: ĐPCC)

Bộ phim lấy đi thật nhiều nước mắt của người xem (Ảnh: ĐPCC)

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - người con của Quảng Trị xúc động, có lẽ không lời nào diễn tả hết được sự khắc nghiệt mà những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị phải trải qua.

“Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói:”Chúng ta đứng vững không phải bởi chúng ta bằng gang, bằng thép, vì chẳng gang thép nào chịu nổi sức nóng của bom đạn, mà vì chúng ta là con người bằng xương bằng thịt nhưng biết yêu Tổ quốc mình nồng nàn!". Cảm ơn đoàn làm phim đã làm nên những thước phim để thế hệ sau được cảm nhận được những gian khổ mà cha ông phải trải qua, để chúng tôi ý thức hơn về cuộc sống tươi đẹp chúng ta đang có, đặc biệt khi bước vào kỷ nguyên mới.", Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ.

Tình yêu đất nước tạo nên sự kết nối bền bỉ giữa các thế hệ. (Ảnh: ĐPCC)

Buổi công chiếu để lại thật nhiều dư âm, cảm xúc. (Ảnh: ĐPCC)

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người tạo nên cơn sốt với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không tiếc lời: "Rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại một khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc".

Buổi công chiếu khép lại với những tràng pháo tay không ngớt, khán giả nán lại thật lâu cùng những đôi mắt hoe đỏ, những cảm xúc lắng đọng. Mưa đỏ được đầu tư công phu với bối cảnh lịch sử tái hiện tỉ mỉ, kỹ xảo hình ảnh tinh tế giữ trọn tính chân thực, cùng âm thanh sống động. Sự kết hợp đa thế hệ giữa diễn viên trẻ triển vọng và nghệ sĩ kỳ cựu đã tạo nên một bộ phim nhiều “điểm cộng”.

Mưa đỏ khởi chiếu suất chiếu đặc biệt từ ngày 21/8 và chính thức ra rạp từ ngày 22/8/2025.

Nguồn vtv.vn