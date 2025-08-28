“Mưa đỏ” - xúc động, lắng đọng

“124 phút nghẹn thở”, “Những hình ảnh gây xúc động”, “Tôi đã khóc ngay từ những phút đầu của bộ phim”, “Những khoảnh khắc lịch sử đầy hào hùng nhưng cũng đầy đau thương”, “Để hiểu thêm hai chữ “Hòa bình” đáng giá như thế nào. Trân trọng và đời đời biết ơn”...đó là những dòng trạng thái của nhiều khán giả sau khi xem bộ phim “Mưa đỏ”. Được ra mắt và công chiếu đúng dịp cách mạng tháng Tám và 80 năm Quốc khánh, “Mưa đỏ” thực sự là “bom tấn” điện ảnh Việt với kinh phí lớn và nguồn sức lực khổng lồ, mang lại những khung hình xứng đáng cũng như những giây phút lay động.

Rất đông khán giả đến rạp để thưởng thức bộ phim Mưa đỏ.

“Mưa đỏ” là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. “Mưa đỏ” phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của Nhân dân và cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cuộc đấu trí của chúng ta trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris; tố cáo tội ác chiến tranh; ca ngợi khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc của Nhân dân Việt Nam. Bộ phim cũng lấp lánh những nét đẹp của tình đồng đội, đồng chí, tình cảm thiêng liêng về gia đình, sự lãng mạn trong tình yêu lứa đôi. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi.

Nha khoa An tổ chức cho nhân viên xem phim Mưa đỏ.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi xem xong bộ phim, chị Hà Phương, xã Cẩm Khê không giấu được sự xúc động: “124 phút không đủ để khắc họa được hết những khổ đau, khốc liệt do chiến tranh gây ra nhưng phần nào trả lời cho những người ở lại hiểu vì sao năm 1972, khi biết thành cổ Quảng Trị là cối xay thịt người mà bao người con đất Việt vẫn lao vào nơi đó. Bộ phim đã phần nào tái hiện được những mất mát, hy sinh cả về thể xác, tình yêu, tình thương của mỗi người chiến sỹ. Cho đến tận bây giờ sau gần 1 tuần xem phim, mình vẫn còn dai dẳng mãi khôn nguôi đối với những mất mát, hi sinh của chiến sĩ thành cổ. Hình ảnh của chàng trai trẻ tên Tú với đôi mắt trong veo nằm lại nơi đáy sông làm mình nghĩ đến câu thơ "Có tuổi đôi mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Đặc biệt sau khi xem phim về, mình cũng như nhiều bạn khác đã tìm các tài liệu lịch sử để đọc, tìm hiểu xem vì sao phải duy trì thành cổ trong thời gian đàm phán ký Hiệp định Paris và tiếp nhận được rất nhiều những thông tin bổ ích".

Xuyên suốt bộ phim xây dựng được những phân cảnh không cần lời nói nhưng để lại xúc động mạnh mẽ trong lòng người xem. Đó là hình ảnh o lái đò đứng bên dòng sông Thạch Hãn ôm chiếc ba lô của người yêu- khi anh đã nằm lại bên kia thành, không trở về nữa, để lại những hẹn ước dở dang. Hình ảnh đó đại diện cho biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam thời chiến, đau lòng đến tột cùng khi người yêu vừa ngay trước mắt giờ đã nằm xuống vĩnh viễn, trái tim thắt lại không thể thốt lên lời. Hay như phân cảnh cuối phim khi 2 người mẹ 2 bên chiến tuyến nhưng cùng ngồi chung trên thuyền rải hoa trên sông Thạch Hãn. Nó đầy ý nghĩa nhân văn khi thể hiện đã là mẹ thì trái tim của người mẹ nào cũng đều đau đớn khi mất đi người con của mình. Hình ảnh chú chim nhỏ vẫn kiên cường sống sót sau bao trận chiến, cất tiếng hót vang giữ chiến trường máu lửa cũng là một chi tiết rất hay. Nó như một biểu tượng thể hiện khát vọng tự do, là một sự thúc đẩy tới các chiến sỹ để họ có niềm tin hơn vào sự chiến thắng, vào sự tự do sống tiếp và trở về. Xuyên suốt mạch phim, ngoài những nỗi đau, sự vất vả, hy sinh, kiên cường mà mọi người có thể cảm nhận được thông qua diễn xuất của các diễn viên thì hình ảnh những cơn mưa được đạo diễn khéo léo sử dụng đan cài trong các cảnh phim khiến mọi thứ trở nên buồn hơn, da diết hơn và đọng lại sâu sắc hơn trong lòng người xem.

Chị Đỗ Thanh Nga, phường Việt Trì đưa bố mẹ và các con đi xem phim Mưa đỏ.

Vẫn chưa hết xúc động sau khi bộ phim kết thúc, bạn Phan Liên, phường Việt Trì chia sẻ: “Xem xong “Mưa đỏ” mà những mốc thời gian, sự kiện: năm 1972, 81 ngày đêm, thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, Hiệp định Paris lại lưu lại rất rõ trong đầu mình – một đứa không giỏi về lịch sử và rất hay quên các mốc thời gian. Mình hy vọng thời gian tới có nhiều hơn nữa những bộ phim về lịch sử như thế này, để thế hệ trẻ hôm nay sẽ cảm nhận được dòng chảy lịch sử chân thực nhất”.

“Tôi quyết định tổ chức cho toàn bộ nhân viên đi xem bộ phim Mưa Đỏ - một bộ phim cách mạng đầy xúc động, tái hiện lại sự hy sinh oanh liệt của cha ông trong những năm tháng khốc liệt. Tôi muốn mọi người không chỉ biết lịch sử qua trang sách, mà còn cảm nhận được bằng trái tim, bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc thật”- Bác sỹ Điêu Tài Thu, Giám đốc Nha khoa An, Phường Việt Trì chia sẻ. Trong suốt thời gian chiếu phim tất cả khán giả đều lặng đi trước diễn biến, những khuôn hình, những câu chuyện xảy ra. Với mỗi người sau khi bộ phim kết thúc đều có chung cảm nhận, “Mưa đỏ” không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn. Biết ơn những thế hệ đi trước đã hy sinh tất cả: tuổi thanh xuân, máu xương và mạng sống. Biết ơn cuộc sống hiện tại mà chúng ta đang có. “Mưa đỏ” cũng là lời gửi gắm đến thế hệ hôm nay: hãy sống tử tế hơn, cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với máu xương của cha anh đã nhuộm thắm đất Việt!

Hà An