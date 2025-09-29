Mưa lớn cảnh báo nguy cơ sạt lở đất

Theo thông tin từ tổ Thường trực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Hòa Bình, từ đêm 28, sáng 29/9, khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 50mm. Đặc biệt tại xã Tân Pheo, lượng mưa trung bình đạt 92,8 mm; khu vực hồ Cạn Thượng, xã Cao Phong, lượng mưa trung bình 116,6 mm; xã Vân Sơn lượng mưa trung bình 107,4mm; xã Tân Mai lượng mưa trung bình 93,4 mm...

Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường Văn Sơn - Miền Đồi, xã Thượng Cốc

Do mưa lớn, tại một số tuyến đường đã sảy ra sạt lở đất gây ách tắc giao thông. Cụ thể, sáng 29/9, tại km 46, đường tỉnh 433, địa phận xã Tân Pheo bị sạt lở một lượng lớn đất đá xuống đường, hiện các phương tiện giao thông không qua lại được. Tại tuyến đường Văn Sơn – Miền Đồi, thuộc xã Thượng Cốc, mưa lớn đã gây sạt lở taluy dương, nhiều đất đá tràn xuống đường. Hiện, UBND xã đã giao các xóm thông báo đến người dân, đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, dựng barie cấm người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở.

Tại km 46, đường tỉnh 433, địa phận xã Tân Pheo sạt lở đất gây ách tắc giao thông

Dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 – Bualoi, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, kèm theo gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập úng.

Để ứng phó với thiên tai, BCH Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra công điện yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến bão số 10 và tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, thông tin kịp thời, đầy đủ đến cơ quan, đơn vị, người dân để chủ động phòng, tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại xảy ra; chỉ đạo cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của mưa lớn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhất là các khu vực đã từng xảy ra sự cố trong đợt bão số 3, bão số 5 vừa qua để cảnh báo, chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn (đặc biệt là các xã, phường thuộc địa bàn Hoà Bình cũ) đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản; bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, kiên quyết không cho người dân ở lại hoặc trở về khi chưa đảm bảo an toàn.

Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông; nghiêm cấm người và phương tiện đi qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá để tránh thiệt hại; không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan.

Đinh Hòa