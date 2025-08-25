Mưa lớn do bão số 5 gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương khu vực 3 - Lạc Sơn

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn, từ 6h đến 21h00’ ngày 25/8, hoàn lưu bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đã gây ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa lớn trong nhiều giờ liên tiếp khiến nhiều xã trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 435 thuộc xã Thung Nai

Mưa lũ không gây thiệt hại về người, song đã buộc 72 hộ dân tại các địa phương có nguy cơ cao phải di dời khẩn cấp đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, xã Cao Phong có 4 hộ, xã Mường Thàng 16 hộ, xã Mai Hạ 48 hộ và xã Mường Vang 4 hộ. Chính quyền và lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân di chuyển, bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi diễn biến thời tiết.

Lực lượng chức năng kiểm tra các khu vực bị sạt lở gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi qua

Về thiệt hại tài sản, mưa bão kèm gió lốc đã làm tốc mái 3 ngôi nhà dân và gây ngập úng trên 400m2 diện tích trồng hoa màu. Một số tuyến đường liên xã, liên xóm bị đất đá sạt xuống, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Video sạt lở đất nguy hiểm trên tuyến đường giao thông thuộc địa bàn xã Nật Sơn

Đáng chú ý, các xã Cao Phong, Mường Thàng, Mai Hạ, Mường Vang tiếp tục được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng tại chỗ, cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế qua lại tại các khu vực đồi dốc, ven suối, nơi địa chất yếu dễ sạt lở.

Mưa to gây sạt lở đất gây ảnh hưởng đến nhà ở của một hộ dân trên địa bàn xã Thung Nai

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 cho biết, hiện các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đang được triển khai quyết liệt. Lực lượng dân quân tự vệ, Công an, Đoàn thanh niên đã được huy động để giúp người dân gia cố nhà cửa, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp bùn đất tại những nơi bị ngập, sạt. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải di dời tạm thời cũng được chú trọng.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, chủ động phòng tránh và phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Mạnh Hùng