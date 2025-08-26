Mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường 433, cô lập nhiều xã ở vùng cao

Tình hình mưa bão diễn biến phức tạp trong những ngày qua đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng tại khu vực vùng cao, đặc biệt là tại xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Sáng nay một lượng đất đá lớn đã trượt sạt, vùi lấp mặt đường tỉnh lộ 433 gây tại khu vực xóm Rằng xã Cao Sơn gây ách tắc giao thông

Theo đó, vào sáng nay, ngày 26/8 một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến đường tỉnh lộ 433 khu vực đỉnh suối Láo, thuộc xóm Rằng, xã Cao Sơn. Vụ sạt lở này đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, vùi lấp và làm tắc nghẽn hoàn toàn tuyến đường tỉnh lộ 433 nối các xã vùng cao với trung tâm huyện.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã Cao Sơn đã bố trí lực lượng canh gác, không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm

Vụ sạt lở làm cho giao thông khiến các xã Tân Pheo, Đức Nhàn và Quy Đức bị chia cắt với bên ngoài. Hàng trăm người dân và các phương tiện di chuyển bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó.

Video khu vực sạt lở đất nguy hiểm tại tuyến đường tỉnh lộ 433 đoạn xóm Rằng xã Cao Sơn

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Cao Sơn, hiện nay xã đã huy động lực lượng dân quân và người dân địa phương tham gia dọn dẹp đất đá nhằm sớm thông đường. Tuy nhiên, do lượng đất đá quá lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do thời tiết tại khu vực vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang bố trí lực lượng canh gác tại khu vực sạt lở, không cho người dân và phương tiện di chuyển qua khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.

Dự báo, mưa lớn còn có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực khác. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết và chủ động di dời đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Mạnh Hùng