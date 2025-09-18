Mua súng quân dụng về bắn chim, 2 bị cáo lĩnh 48 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 12, tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với hai bị cáo Nguyễn Anh Đại (SN 1986) và Nguyễn Thanh Duy (SN 1988), cùng trú tại xóm Tân, xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tháng 8/2024, Nguyễn Thanh Duy mua trên mạng xã hội 1 khẩu súng hơi nhãn hiệu “AIRFORCE” với giá 3 triệu đồng. Tiếp đó, đến tháng 12/2024, Nguyễn Anh Đại tiếp tục mua 1 khẩu súng hơi nhãn hiệu “Cricket” với giá 7 triệu đồng trên mạng xã hội. Sau đó, cả 2 sử dụng súng này để đi săn bắn chim trong các khu vực đồi rừng trên địa bàn xã và khu vực lân cận. Ngày 1/4/2025, khi đang mang theo súng đi bắn chim tại xã Thịnh Minh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tang vật gồm 2 khẩu súng, 144 viên đạn chì cùng một số vật dụng liên quan.

Các bị cáo Nguyễn Anh Đại, Nguyễn Thanh Duy tại phiên toà.

Tại bản Kết luận giám định số 2896/KL-KTHS và 2942/KL-KTHS của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khẳng định: 2 khẩu súng thu giữ của các bị cáo là súng hơi bắn đạn cỡ 5,5 mm, có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an. 54 viên đạn chì thu giữ cũng là loại đạn sử dụng cho súng quân dụng. Như vậy, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Anh Đại và Nguyễn Thanh Duy đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi. Hội đồng xét xử đánh giá, mặc dù hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng là nguy hiểm, cần xử lý nghiêm, song xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Anh Đại 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Duy 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Mạnh Hùng