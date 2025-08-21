Mường Động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo đà bứt phá

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Mường Động đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những thành tựu quan trọng của giai đoạn trước để tạo nên một nền tảng vững chắc. Đứng trước những thời cơ mới, đặc biệt từ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, Đảng bộ xã đang triển khai một chương trình hành động toàn diện, quyết liệt với khát vọng tạo ra sự phát triển đột phá, đưa Mường Động trở thành một điểm sáng về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc và Hợp Tiến là những vùng có nhiều lợi thế về cảnh qua, tài nguyên thiên nhiên, Mường Động có diện tích tự nhiên gần 145km2 và hơn 26.000 nhân khẩu. Với 53 tổ chức đảng trực thuộc và trên 1300 đảng viên, Đảng bộ xã Mường Động đã xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, là “gốc” của mọi thành công.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Mường Động được bố trí gần đường 12B

Điểm lại chặng đường vừa qua, có thể thấy rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đã được thể hiện sắc nét. Kinh tế - xã hội của xã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Một trong những dấu ấn nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội (với khoảng 10km qua địa bàn) được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Mường Động đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả có múi, cây lâm nghiệp giá trị cao như tre, luồng, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, đạt chuẩn OCOP 4 sao như mật ong Thượng Tiến, cam, bưởi Mường Động.

Cùng với nông nghiệp, tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng cũng từng bước được đánh thức. Với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như Thung Rếch, Thác Bạc - Long Cung và bản sắc văn hóa dân tộc Mường độc đáo, Mường Động đã thu hút 7 dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí NTM.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,25 triệu đồng/năm, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững. Hạ tầng số cũng được phủ rộng với 100% thôn, xóm có Tổ công nghệ số cộng đồng, 90% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, thể hiện sự năng động, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Động được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp và người dân thuận lợi

Với vị trí địa lý thuận lợi, gần Thủ đô Hà Nội và được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường liên kết vùng, đây là “thời cơ vàng” để Mường Động thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là nguồn nước khoáng được coi là vàng trắng, là lợi thế so sánh đặc biệt mà không phải địa phương nào cũng có được.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Hạ tầng giao thông nội xã còn hạn chế, việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư khai thác các tiềm năng còn chưa đồng bộ, và một bộ phận cán bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Mường Động đã khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh: "Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, lấy dân làm gốc, làm trung tâm của sự phát triển.

BTV Đảng ủy thống nhất cao xác định phải biến những tiềm năng, lợi thế thành những kết quả cụ thể thông qua các chương trình, nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới như: Hoàn thiện hạ tầng giao thông gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Mục tiêu là tạo ra mạng lưới kết nối đồng bộ từ trung tâm xã đến các thôn, xóm, các khu sản xuất và các điểm du lịch, liên thông với các vùng kinh tế lân cận. Song song với đó, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, công dân số, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bứt phá lớn nhất. Các sản phẩm du lịch đặc trưng như nghỉ dưỡng trị liệu, du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng (homestay) sẽ được hình thành, tạo nên một chuỗi dịch vụ liên kết, có sức cạnh tranh cao. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển bền vững.

Việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực đang mở ra một tương lai tươi sáng, hứa hẹn đưa Mường Động sớm đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành một vùng quê đáng sống, giàu bản sắc và phát triển năng động.

Lê Chung