Mường Hoa khai thác lợi thế lòng hồ Hòa Bình

Xã Mường Hoa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú Vinh và xã Suối Hoa. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 10.454,12 ha, được chia thành 15 xóm, với 1.864 hộ và 8.563 nhân khẩu. Đáng chú ý, Mường Hoa có 7/15 xóm tiếp giáp vùng lòng hồ Hòa Bình. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân khai thác lợi thế lòng hồ trong phát triển nghề nuôi cá lồng và du lịch sinh thái...

Tập trung phát triển nghề nuôi cá lồng

Theo lời giới thiệu của các đồng chí cán bộ xã Mường Hoa, chúng tôi đến thăm xóm Ngòi, nơi nghề nuôi cá lồng hiện đang rất phát triển. Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Nga - xóm Ngòi cho biết: Nghề nuôi cá lồng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với việc trồng trọt, chăn nuôi tại địa phương. Nhờ lợi thế nguồn nước hồ sạch, độ sâu lý tưởng, nên cá rất ít bị dịch bệnh. Đặc biệt, giá các loại cá ở đây rất ít biến động, vì sử dụng phục vụ khách du lịch là chính. Cá lăng đen là giống cá chủ lực và đặc sản của vùng lòng Hồ, được khách hàng ưa chuộng, do đó nhiều năm nay các hộ chủ yếu nuôi giống cá này, cùng với một số giống cá phổ thông khác như cá Diêu hồng, trắm, chép...

Người dân xóm Ngòi phát triển nghề nuôi cá lồng

Theo tính toán, một lồng cá có thể mang lại thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm. Nhằm thúc đẩy nghề nuôi cá lồng, từ năm 2014, tỉnh Hòa Bình cũ đã ban hành Nghị quyết số 12 và Quyết định số 10 hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và khuyến khích đầu tư đã góp phần thúc đẩy nghề nuôi cá lồng trên lòng Hồ Hòa Bình nói chung, khu vực xã Mường Hoa nói riêng có điều kiện phát triển mạnh. Theo số liệu thống kê, xã Mường Hoa hiện có 609 lồng cá, tăng 24 lồng so với đầu nhiệm kỳ, sản lượng trung bình đạt trên 784 tấn/năm.

Mường Hoa có 7 xóm tiếp giáp với hồ Hòa Bình, gồm: Mu, Ngòi, Nẻ, Liếm, Ong, Thăm, Thung và nằm trong quy hoạch vùng lõi khu du lịch hồ Hoà Bình. Vì vậy, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ kết hợp du lịch được xã xác định là một trong những mũi nhọn để tập trung khai thác, phát triển nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Đồng chí Ngô Ngọc Mỹ - Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước mắt và lâu dài, địa phương sẽ tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối với các doanh nghiệp và siêu thị để hình thành chuỗi tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, hỗ trợ các hộ nuôi cá ứng dụng công nghệ mới và đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu du khách thập phương. Vận động Nhân dân phát triển nuôi cá lồng gắn với bảo vệ môi trường lòng hồ Hoà Bình để duy trì nghề bền vững và tạo sinh kế cho người dân đồng thời thu hút khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm.

Đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Cùng với nghề nuôi cá lồng thì lòng Hồ Hòa Bình khu vực xã Mường Hoa với điểm nhấn là Vịnh Ngòi Hoa được ví như "Hạ Long trên cạn” là tiềm năng đặc biệt quý giá cho phát triển du lịch của địa phương. Xã Mường Hoa sau sáp nhập đã mở ra không gian, dư địa phát triển mới khi nằm trong Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình, được quy hoạch là vũng lõi của khu du lịch. Đây là cơ hội, tiềm năng lớn để xã chuyển dịch kinh tế nông nghiệp thuần nông sang hướng phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ.

Xã hiện có 5 dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức vốn đầu tư đăng ký 2.710 tỷ; có 01 dự án đã đi vào hoạt động đón khách khai thác du lịch. Hiện Mường Hoa đang tập trung phát huy giá trị văn hóa di tích Quốc gia Động Thác Bờ; Động Hoa Tiên và Hang Bưng; kết hợp mô hình du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng Homestay tại xóm Ngòi; Lễ hội Chùa Kè,...

Khu du lịch sinh thái Priobay chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2025 trở thành điểm đến hấp dẫn của Mường Hoa

Thời gian qua, phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, Mường Hoa đã tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án du lịch triển khai tại xã. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nhiều hoạt động quảng bá du lịch đến du khách và nhà đầu tư. Huy động các nguồn lực thực hiện bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựng hàng rào xanh, tiếp tục đầu tư xây dựng đường điện vào Động Hoa tiên... Trong những năm qua xã đã thu hút trên 46.624 lượt khách đến thăm quan nhất là dịp đầu Xuân.

Chủ tich UBND xã Mường Hoa nhấn mạnh: Địa phương sẽ tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đặc biệt tại khu vực vùng lòng hồ Sông Đà. Đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, xây dựng và mở rộng các khu du lịch cộng đồng, phát triển hệ thống homestay, resort mang đậm nét văn hóa dân tộc. Khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên thông qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan, nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh quảng bá, liên kết, huy động nguồn lực đón khách du lịch.

Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lễ hội tâm linh, văn hóa truyền thống nhằm tạo điểm nhấn, nâng cao giá trị trải nghiệm và sức hấp dẫn của địa phương.... Từng bước phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu, giảm nghèo, tạo ra nhiều việc làm và có thu nhập thường xuyên cho người lao động. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng trên 100.000 lượt khách, ước thu khoảng 30 tỷ đồng.

Dương Liễu