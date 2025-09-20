Nam Định phải “cất bớt” ngoại binh khi gặp đội bóng Campuchia

{title}
CLB Nam Định sẽ không được sử dụng đội hình toàn ngoại binh khi gặp CLB Svay Rieng (Campuchia) tại trận mở màn của Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.
Ngày 25/9 tới, CLB Nam Định sẽ thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 gặp CLB Svay Rieng (Campuchia) trên sân nhà.
CLB Nam Định chỉ được dùng tối đa 7 ngoại binh khi gặp Svay Rieng.
Ở trận đấu này, đại diện V-League sẽ không được sử dụng đội hình nhiều ngoại binh như trận đấu tại Cúp C2 châu Á mới đây gặp Ratchaburi (Thái Lan).
Lý do là bởi BTC Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 giới hạn mỗi đội chỉ được sử dụng 7 cầu thủ ngoại mỗi trận (trong đó bắt buộc có 1 cầu thủ châu Á). Hiện tại trong đội hình của ĐKVĐ V-League có 1 cầu thủ được tính châu Á là Mahmoud Eid khi tiền vệ này có quốc tịch Palestine.
Trong đội hình CLB Nam Định hiện tại có tổng cộng 14 cầu thủ gốc nước ngoài. Không tính Xuân Son và Blom chưa bình phục chấn thương, những nhân tố khác đều đã sẵn sàng ra sân. HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải tính toán để lựa chọn 7 người vào đội hình thi đấu trận gặp Svay Rieng.
Với đại diện Campuchia, đội bóng này đang có đúng 7 ngoại binh trong đội hình. Bên cạnh đó, họ có 3 cầu thủ gốc nước ngoài đã có quốc tịch Campuchia nên không bị tính là ngoại binh. Vì thế, Svay Rieng có thể ra sân với tối đa 10 cầu thủ gốc nước ngoài ở màn so tài tại Thiên Trường sau đây 5 ngày.
Trước khi nghĩ đến trận mở màn sân chơi khu vực, CLB Nam Định còn 1 trận đấu rất quan trọng ở V-League là trận gặp Ninh Bình vào ngày 22/9.
Nguồn vov.vn
