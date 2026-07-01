Nam sinh Trường THPT Lê Xoay - một trong hai thủ khoa toàn tỉnh 4 môn thi tốt nghiệp THPT

Em Nguyễn Duy Vinh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay là một trong hai thí sinh có tổng điểm 4 môn thi cao nhất tỉnh Phú Thọ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 38/40 điểm. Em đồng thời là một trong ba thủ khoa khối A00 của tỉnh, một trong các á khoa khối A00 toàn quốc với tổng điểm 29,75 và là thủ khoa khối C01 toàn tỉnh.

Em Nguyễn Duy Vinh.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Cao Xá, xã Vĩnh Thành, Nguyễn Duy Vinh được thầy cô và bạn bè biết đến là một học sinh khiêm tốn, chăm chỉ và có ý thức tự học cao. Suốt ba năm học tại Trường THPT Lê Xoay, em luôn duy trì thành tích học tập và hạnh kiểm tốt, liên tiếp giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán ở các lớp 10, 11, 12.

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở Vinh không chỉ là thành tích học tập mà còn là sự kỷ luật trong quá trình ôn luyện. Em hạn chế sử dụng mạng xã hội cho mục đích giải trí, chủ yếu dùng để theo dõi lịch các kỳ thi thử và các đợt thi đánh giá năng lực. Phần lớn thời gian được Vinh dành cho việc tự học, luyện đề và củng cố những phần kiến thức còn hạn chế.

Sự nỗ lực ấy được thể hiện rõ qua kết quả các kỳ khảo sát do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Từ mức 26,75 điểm ở lần khảo sát đầu tiên, Vinh nâng lên 28,25 điểm ở lần thứ hai trước khi đạt kết quả xuất sắc tại kỳ thi chính thức với hai điểm 10 ở môn Toán và Vật lý, cùng 9,75 điểm môn Hóa học, trở thành một trong những á khoa khối A00 toàn quốc.

Theo thầy giáo Phan Hữu Tươi - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Xoay, thành tích của Nguyễn Duy Vinh là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và có mục tiêu rõ ràng. Trong suốt ba năm học, em luôn thể hiện tinh thần tự học, ý thức kỷ luật và sự cầu tiến. Em là học sinh có tư duy tốt, khiêm tốn, chăm chỉ và đặc biệt biết tự xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân. Em luôn chủ động tiếp thu kiến thức, không ngừng hoàn thiện những điểm còn hạn chế sau mỗi kỳ khảo sát. Thành tích của Vinh là kết quả hoàn toàn xứng đáng, đồng thời là niềm tự hào của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thành tích của Nguyễn Duy Vinh tiếp tục nối dài truyền thống hiếu học của Trường THPT Lê Xoay, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của địa phương. Đây cũng là tấm gương về tinh thần tự học, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức để nhiều học sinh noi theo.

Hiền Mai