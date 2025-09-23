Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 23/9, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Nghị quyết, dự thảo Đề án Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì buổi làm việc

Sau hợp nhất 3 tỉnh, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.957 cơ sở giáo dục các cấp học với trên 1 triệu học sinh, sinh viên và trẻ mầm non. Tính đến hết năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 32.288 phòng học, trong đó số phòng học kiên cố là 31.534 phòng, đạt tỷ lệ 97,7%. Đồng thời toàn tỉnh có 9.510 phòng học đạt tỷ lệ 1 lớp/1 phòng. Tổng số trường học đạt chuẩn Quốc gia các cấp trên toàn tỉnh là 1.564/1.957 cơ sở giao dục. Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trên địa bàn tỉnh từ mầm non đến giáo dục thường xuyên hiện có 58.649 người, còn thiếu hơn 8.500 người so với định mức quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

Chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh đã vươn lên nhóm khá. Các chương trình giáo dục mầm non, phổ thông 2018 được triển khai nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, hoạt động giáo dục toàn diện được chú trọng, mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Dự thảo Đề án tại buổi làm việc

Theo dự thảo đề án, đến năm 2030, bảo đảm chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo tối thiểu đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt tối thiểu 90%, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn mức độ 2. Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, 100% trẻ mầm non và mẫu giáo đến trường. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập tiểu học, THCS và xóa mù chữ, hoàn thành phổ cập THCS mức độ 3; tối thiểu 85% người trong độ tuổi hoàn thành THPT hoặc tương đương. 100% trẻ khuyết tật có nhu cầu được học tập phù hợp. 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên giáo dục đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục. Sáp nhập, tinh gọn, hình thành Đại học Hùng Vương làm nòng cốt, xây dựng các trường liên vùng, thu hút các trường đại học lớn đầu tư tại Đô thị Đại học Vĩnh Yên...Đồng thời, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa giáo dục....hướng tới mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045, giáo dục Phú Thọ trở thành đầu tàu tri thức-khoa học-công nghệ của vùng, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao...góp phần đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao.

Lãnh đạo sở Khoa học Công nghệ phát biểu ý kiến về ứng dụng chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao nỗ lực của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng Đề án Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Bám sát vào định hướng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tỉnh; tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục; giao cho sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tuyển dụng bổ sung đủ số lượng giáo viên còn thiếu, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác giáo dục; quan tâm đến bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tiếp tục kiện toàn bộ máy sau sáp nhập tỉnh. Xây dựng các trường chất lượng cao tại mỗi khu vực. Bổ sung Nghị quyết 281/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/ 8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào đạo vào đề án. Rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường, để có cơ sở đầu tư, sửa chữa. Phối hợp với các sở, ngành để xây dựng các chính sách đặc thù cho ngành giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tư thục, dân lập; nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ - tin học trong nhà trường; xây dựng, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đảm bảo quá trình triển khai đạt được hiệu quả cao...

Phan Cường