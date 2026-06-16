Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện

Ngày 15/6/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1066/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới (Đề án).

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không theo hướng chủ động, đồng bộ, hiện đại.

Đề án đặt mục tiêu tổng quát nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không theo hướng chủ động, đồng bộ, hiện đại, dựa trên đánh giá rủi ro, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin và xử lý tình huống; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không phù hợp với tiêu chuẩn, khuyến nghị của ICAO, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ truyền thống và nguy cơ mới phát sinh; đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa kiểm soát an ninh với tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng không và phục vụ hành khách, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh Việt Nam an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện tại các cửa ngõ hàng không.

Mục tiêu cụ thể năm 2026, 100% các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; triển khai tuyên truyền và quán triệt về công tác bảo đảm an ninh hàng không; bảo đảm các quy định về an ninh hàng không được thực hiện thống nhất trong nhận thức, hành vi và quy trình công tác. Xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức triển khai, đánh giá, kiểm tra và nhân rộng mô hình.

Lựa chọn, xây dựng và thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại ít nhất 03 cảng hàng không quốc tế hoặc cảng hàng không trọng điểm; 100% cảng hàng không hoàn thành rà soát, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an ninh hàng không, quy trình hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối hành khách và ban hành hoặc cập nhật cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Mở rộng triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại các cảng hàng không trên toàn quốc

Năm 2027, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng Công an, Hải quan, hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật, phục vụ kiểm soát an ninh, quản lý rủi ro và đơn giản hóa thủ tục hàng không.

Mở rộng triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại các cảng hàng không trên toàn quốc phù hợp với điều kiện thực tế của từng cảng hàng không.

100% các cảng hàng không triển khai lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện công tác phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái.

Giai đoạn 2028 - 2030, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đối với trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không; tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ an ninh hàng không truyền thống và nguy cơ mới phát sinh.

Phấn đấu trên 80% cảng hàng không áp dụng công nghệ kiểm soát tự động, nhận diện sinh trắc học, giám sát thông minh hoặc các giải pháp công nghệ phù hợp trong kiểm soát an ninh, điều phối hoạt động và hỗ trợ hành khách; phấn đấu có ít nhất 01 cảng hàng không theo mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện nằm trong số 20 sân bay tốt nhất thế giới.

9 nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ và giải pháp sau:

1- Hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm an ninh hàng không.

2- Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong bảo đảm an ninh hàng không.

3- Tăng cường đánh giá nguy cơ, quản lý rủi ro, hoàn thiện phương án ứng phó trước các nguy cơ trong tình hình mới.

4- Chuẩn hóa hành trình phục vụ hành khách tại các “điểm chạm”.

5- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh hàng không.

6- Tăng cường tuyên truyền trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không.

7- Phát triển nguồn nhân lực bảo đảm an ninh hàng không.

8- Hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh hàng không.

9- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, mô hình điểm và nhân rộng.

Theo Chinhphu.vn