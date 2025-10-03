Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực tập phương án, tuyên truyền, thực hành trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) là những nội dung quan trọng trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC. Qua đó không chỉ nâng cao ý thức mà còn giúp các tổ chức, đơn vị, người dân nắm bắt được kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, sử dụng thành thạo thiết bị chữa cháy, khả năng cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ.

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh tổ chức tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam (xã Cẩm Khê) vừa qua, với tình huống giả định là khu vực nhà xưởng của công ty xảy ra sự cố chập điện, lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng với diện tích cháy lớn. Ngay sau khi đám cháy bùng phát, công nhân công ty đã kịp thời phát hiện, bấm chuông báo động cho toàn cơ sở. Đội PCCC đã triển khai ngay các biện pháp chữa cháy; đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Cuộc thực tập huy động gần 300 người và trên 30 thiết bị chuyên dụng hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an xã, UBND xã Cẩm Khê. Sau khoảng gần 2 giờ, cuộc thực tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy lớn tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam.

Ông Andy Cheng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH YIDA Việt Nam chia sẻ: "Buổi thực tập chữa cháy giúp chúng tôi hiểu biết hơn về công tác PCCC. Đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ".

Không chỉ thực tập phương án, từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC từ tỉnh đến cơ sở tăng cường triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền, thực hành trải nghiệm kỹ năng PCCC với sự chuẩn bị nghiêm túc, sát thực tế, nhận được hưởng ứng tích cực từ người dân, chính quyền địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa cháy nổ; hướng dẫn cách xử lý tình huống khẩn cấp cũng như thao tác sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy dạng bột, khí CO2, lăn vòi chữa cháy...

Là phụ huynh có con tham gia tại buổi tuyên truyền, trải nghiệm PCCC và CNCH do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, anh Phí Quốc Huy, ở phường Nông Trang chia sẻ: “Những cuộc tuyên truyền, trải nghiệm như thế này rất có ý nghĩa, cần tổ chức nhiều hơn để các cháu nhỏ có thêm kiến thức, nắm bắt được kỹ năng xử lý các tình huống PCCC tốt hơn”.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xây dựng được 2.179 phương án chữa cháy và CNCH; tổ chức thực tập 374 phương án. Trong đó có 2 phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng tham gia cùng hàng trăm buổi tuyên truyền, thực hành trải nghiệm cho các tầng lớp Nhân dân. Để các buổi thực tập phương án chữa cháy có hiệu quả, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai các kế hoạch phối hợp thực tập đến từng đơn vị. Các tình huống giả định cháy được chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, phù hợp với thực tiễn; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng PCCC cơ sở và cán bộ, công nhân viên đơn vị tham gia thực tập. Vì vậy, tất cả các bước trong quy trình từ phát hiện, báo cháy, cứu người đến sử dụng thiết bị chữa cháy đều được thực hiện chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông qua hoạt động thực tập phương án, các lực lượng tại cơ sở và người dân đã thể hiện tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, thao tác thuần thục trong các tình huống giả định cháy nổ.

Thượng úy Nguyễn Văn Ngọc - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Trong các chương trình thực hành trải nghiệm, chúng tôi thường tổ chức 6 nội dung cho người dân tham gia như: Sử dụng bình chữa cháy, vòi xoay, xử lý tình huống CNCH... để từ đó bà con hình dung được cách thức PCCC và CNCH; đồng thời chia sẻ với lực lượng PCCC trong công tác PCCC và CNCH khi có tình huống xảy ra. Trong các buổi tuyên truyền, thực hành trải nghiệm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến thực tiễn công tác PCCC tại nơi ở như: Cách phát hiện và báo cháy sớm, bảo trì thiết bị PCCC định kỳ, phương pháp thoát hiểm khi có khói dày... Nhờ đó, người dân được củng cố thêm kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp.

