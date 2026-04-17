Nâng cao trình độ, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, việc nâng cao trình độ, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được xác định là một trong những “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động tham mưu, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến quy mô toàn tỉnh nhằm hướng dẫn CBCCVC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 148 xã, phường về quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Nội dung các hội nghị tập trung vào những vấn đề cốt lõi như sử dụng chứng thư số chuyên dùng, khai thác hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản điện tử, bảo đảm an toàn thông tin. Đây là những kỹ năng thiết yếu, giúp đội ngũ cán bộ nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc số, từng bước thay đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang hiện đại, chuyên nghiệp.

Cùng với đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai linh hoạt, kết hợp hiệu quả giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 4 khóa tập huấn trực tuyến và 15 lớp tập huấn trực tiếp cho hơn 13.500 lượt CBCCVC, tập trung vào kỹ năng xử lý hồ sơ điện tử, sử dụng chữ ký số, vận hành hệ thống thông tin và khai thác dữ liệu.

Đồng thời, Sở KH&CN tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên sâu về quản trị hệ thống thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý Nhà nước cho khoảng 300 học viên; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho 30 cán bộ, công chức, góp phần hình thành lực lượng nòng cốt triển khai chuyển đổi số tại cơ sở.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được đẩy mạnh. Sở đã hỗ trợ tập huấn trực tiếp cho 38 xã, phường với hơn 4.000 CBCCVC và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Qua đó, đội ngũ cán bộ từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội số. Cùng với đó, Sở Nội vụ đã triển khai đào tạo trực tuyến trên nền tảng MOOC “binhdanhocvuso.gov.vn” cho gần 2.000 CBCCVC về chuyển đổi số, kỹ năng khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử.

Công an tỉnh cũng tích cực triển khai thử nghiệm các khóa học trực tuyến trên hệ thống BCANet, đồng thời phối hợp với Cục Đào tạo (Bộ Công an) tổ chức 5 đợt bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho trên 8.000 cán bộ, chiến sĩ trên nền tảng “Bình dân học vụ số Công an nhân dân”. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thể hiện sự quyết tâm cao trong nâng cao năng lực số.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu các nền tảng, giải pháp công nghệ phục vụ học tập, nghiên cứu và đời sống. Tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025, Sở KH&CN đã phối hợp với Công an tỉnh và Mobifone Phú Thọ tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các nền tảng số, công nghệ AI và mô hình “Bình dân học vụ số”. Sự kiện thu hút gần 3.000 người tham dự với 40 gian hàng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Từ thực tiễn triển khai, nhiều địa phương đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong hoạt động quản lý, điều hành. Đồng chí Trần Sơn - Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Âu Cơ cho biết: “UBND phường đã đăng ký và kích hoạt 3 tài khoản khai thác cơ sở dữ liệu dân cư; toàn bộ văn bản của UBND và Đảng ủy được xử lý, trao đổi và ký số trên hệ thống điều hành quản lý văn bản. Hội nghị trực tuyến vận hành tại 1 điểm cầu của phường, đảm bảo kết nối thông suốt với tỉnh. Những kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số khi được triển khai đồng bộ, sát với nhu cầu thực tiễn”.

Việc nâng cao kỹ năng số không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả xử lý công việc nội bộ mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết. Nhiều ứng dụng công nghệ mới như trợ lý ảo, hệ thống quản lý thông minh từng bước được đưa vào sử dụng, hỗ trợ CBCCVC nâng cao năng suất lao động, giảm áp lực công việc.

Sở KH&CN tổ chức Hội thảo để chuyển đổi số gần dân hơn, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Du - Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Trong kỷ nguyên số hiện nay, việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và nâng cao kĩ năng số cho người dân. Sở xác định phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng gắn với nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Hướng đến mục tiêu bảo đảm mỗi cán bộ đều có thể làm chủ công nghệ, biến công nghệ thực sự trở thành công cụ đắc lực của cán bộ trong thực thi công vụ.

Tuy nhiên, công tác nâng cao kỹ năng số cho CBCCVC vẫn còn một số khó khăn, như sự chênh lệch về trình độ giữa các địa bàn, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ; một bộ phận cán bộ còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ mới. Trước thực tế đó, tỉnh xác định tiếp tục tăng cường đầu tư hạ tầng số, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, đồng thời phát huy tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ của mỗi cán bộ.

Nhờ được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, cán bộ xã Thọ Văn xử lý, khai thác hiệu quả thông tin, văn bản trên nền tảng số.

Có thể khẳng định, việc nâng cao trình độ, kỹ năng số cho đội ngũ CBCCVC đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính tại Phú Thọ. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, đồng bộ và hiệu quả, tỉnh đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Anh Thơ