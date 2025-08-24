Nâng tầm giá trị dược liệu thành sản phẩm OCOP

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, giá trị của những bài thuốc cổ truyền và dược liệu bản địa ngày càng được nhìn nhận và trân trọng. Tại thôn Đồng Bon, xã Cao Dương, chị Nguyễn Ánh Tuyết, một nữ doanh nhân đã "hồi sinh" dược liệu gia truyền thành những sản phẩm OCOP giá trị mang đến sự tiện lợi, an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng, đồng thời nâng tầm giá trị cây dược liệu địa phương.

HTX Tuyết Nhi tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ có thu nhập ổn định.

Đổi mới cách làm

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhiều đời làm nghề thuốc Nam, chị Tuyết sớm thấu hiểu giá trị của những cây thuốc quý. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh, trở về quê hương, chị Tuyết không khỏi trăn trở trước thực trạng dược liệu sau thu hái thường bị mốc, hỏng do không được chế biến kịp thời. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn tài nguyên quý giá mà còn làm giảm hiệu quả chữa bệnh.

Trong bối cảnh đó, cây xạ đen, một loại dược liệu đặc biệt được Học viện Quân y nghiên cứu từ năm 1987 và được công nhận về khả năng ức chế khối u ác tính, đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Từ năm 2002, khi tác dụng của xạ đen được giới thiệu rộng rãi, người dân xã Cao Dương đã nhân giống, ươm trồng, đưa diện tích cây xạ đen lên tới 56 ha và tiếp tục mở rộng.

Tuy nhiên, với diện tích trồng cà gai leo, xạ đen ngày một lớn, người dân lại gặp phải khó khăn trong việc tìm đầu ra, thường xuyên bị thương lái ép giá. Trước thực trạng đó, năm 2017, chị Tuyết đã mạnh dạn đăng ký hộ kinh doanh để thu mua lá xạ đen với mức giá ổn định, tạo đầu ra bền vững cho nông dân.

Nhận thấy xạ đen khô dễ bị mốc do thời tiết ẩm, khó bảo quản và chưa tiện lợi cho người dùng, chị Tuyết nung nấu ý tưởng chế biến dược liệu thành sản phẩm cao. Năm 2020, chị bắt tay vào thử nghiệm chế biến cao xạ đen từ cây tươi. Giai đoạn đầu đầy thử thách: Vốn hạn hẹp, kiến thức về chế biến còn ít. Chị phải tự mày mò, nghiên cứu và thử nghiệm, chấp nhận không ít mẻ cao bị hỏng. Nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, chị Tuyết đã từng bước dần hoàn thiện quy trình, tạo ra sản phẩm cao xạ đen Tuyết Nhi cô đặc, dạng sệt, mùi thơm đặc trưng, rất dễ dùng, tiện lợi và hiệu quả cao.

Dây chuyền chế biến dược liệu hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khẳng định thương hiệu

Sau khi sản phẩmi có mặt trên thị trường được khách hàng đón nhận tích cực, đã tiếp thêm động lực cho chị. Năm 2021, chị Tuyết cùng 6 thành viên thành lập Hợp tác xã (HTX) Tuyết Nhi, đầu tư bài bản nhà xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng HACCP. Các sản phẩm cao dược liệu của HTX ngày càng được nhiều người tin dùng nhờ sự tiện lợi và hiệu quả vượt trội. Cao bột, cao nước dễ dàng sử dụng, bảo quản được lâu hơn so với dược liệu tươi, giúp người bệnh thuận tiện hơn trong việc sử dụng, không còn lo lắng dược liệu bị hỏng.

Chia sẻ về thành quả, chị Nguyễn Ánh Tuyết cho biết: HTX đã đưa ra thị trường 10 sản phẩm cao nước và cao bột, hầu hết được các công ty phân phối đặt hàng sản xuất. Đặc biệt, hai sản phẩm cao cà gai leo, và cao xạ đen đã vinh dự đạt chứng nhận OCOP 4 sao, minh chứng cho chất lượng, và giá trị sản phẩm.

Không dừng lại ở đó, vào năm 2024, chị Tuyết tiếp tục vay vốn đầu tư dàn máy phun sương ly tâm trị giá hơn 450 triệu đồng. Nhờ công nghệ hiện đại này, HTX đã chế biến thêm 4 sản phẩm cao bột hòa tan mới gồm: Cao Cúc Lương, cao ưng bất bạt, cao nghệ đen và cao cà xạ. Các sản phẩm này mang lại sự tiện dụng tối đa cho người bệnh: Không cần đun nấu phức tạp, chỉ cần pha bột với nước uống hàng ngày mà vẫn giữ nguyên giá trị dược liệu.

Thành công của chị Nguyễn Ánh Tuyết không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị dược liệu của địa phương. HTX Tuyết Nhi đã tạo việc làm thường xuyên cho người lao động tại xưởng chế biến, đồng thời thu mua sản lượng lớn cây, lá xạ đen tại Lương Sơn, cà gai leo tại Yên Thủy và nhiều loại dược liệu khác từ nông dân. Điều này không chỉ giúp bà con ổn định thu nhập mà còn khuyến khích mở rộng diện tích trồng dược liệu, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên quý giá của quê hương.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao giá trị của cây xạ đen, tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo, HTX Tuyết Nhi đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đưa thêm nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh. Câu chuyện của chị Nguyễn Ánh Tuyết là minh chứng rõ nét cho tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đã biến những cây thuốc quý của quê hương thành những sản phẩm có giá trị cao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Việt Lâm