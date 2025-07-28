Nật Sơn hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về thực phẩm sạch, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ dân trên địa bàn xã Nật Sơn đã, đang xây dựng, phát triển mô hình nông nghiệp xanh với phương châm "sạch từ vườn đến bàn ăn”. Cách làm này không chỉ góp phần khắc phục tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sản phẩm nhãn Sơn Thủy, xóm Khoang xã Nật Sơn đạt chứng nhận OCOP 3 sao

Từ năm 1989, cây nhãn hương chi được đưa vào trồng tại vườn nhà ông Bùi Văn Lực, xóm Khoang. Với những ưu điểm về khí hậu, đất đai, cùng với sự kiên trì, chịu khó của người nông dân, cây nhãn đã dần có chỗ đứng vững chắc, trở thành cây trồng chủ lực và sinh kế của người dân địa phương. Đến nay, diện tích nhãn toàn xã Nật Sơn đạt gần 200 ha, riêng HTX Sơn Thủy có 34 ha. Từ năm 2016, sản phẩm nhãn Sơn Thủy đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Tiếp đó là hàng loạt các chứng nhận được cấp về an toàn thực phẩm (năm 2016), VietGAP (2019), OCOP (2020) đã giúp thương hiệu nhãn Sơn Thủy vươn xa hơn đến các thị trường trong và ngoài nước. Năm 2019, nhãn Sơn Thủy là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Hòa Bình (cũ) được cấp mã số vùng trồng. Mã số vùng trồng được coi như giấy thông hành để sản phẩm xuất khẩu chính ngạch sang thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường khó tính như EU. Qua nhiều năm, sản phẩm nhãn Sơn Thủy đã vượt qua những khó khăn về kỹ thuật canh tác cũng như các yêu cầu khắt khe về sản xuất, kỹ thuật để thành công trong việc chinh phục thị trường EU. Bằng sự nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, tháng 8/2022, Công ty Cổ phần nông nghiệp hữu cơ FUSA xuất khẩu 50 tấn nhãn Sơn Thủy sang thị trường EU, mở ra kỳ vọng phát triển vùng trồng và sản lượng hướng tới xuất khẩu sản phẩm nhiều hơn nữa ra thị trường quốc tế.

HTX nông nghiệp thực phẩm sạch bản Mường, xóm Cầu, xã Nật Sơn sản xuất các sản phẩm sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được người tiêu dùng tin tưởng

Từ tháng 6/2024, HTX Nông nghiệp thương mại thực phẩm sạch Bản Mường tại xóm Cầu đã đưa ra thị trường những mặt hàng nông sản uy tín, chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Các sản phẩm giò lợn Bản Mường, gà ủ muối, chân giò ủ muối... dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Một trong những yếu tố then chốt quyết định đến chất lượng sản phẩm là nguồn nguyên liệu. Thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi chủ yếu là rau củ được các thành viên HTX trồng tại vườn, cám ngô, cám gạo và các loại thảo dược tự nhiên giúp lợn khỏe mạnh mà không cần dùng đến kháng sinh, do đó chất lượng thịt lợn thơm ngọt, giàu dinh dưỡng. HTX thực hiện quy trình sản xuất khép kín từ khâu chăm sóc vật nuôi đến chế biến, đóng gói sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, sản phẩm của HTX được tiêu thụ tại một số siêu thị ở Hà Nội và các vùng lân cận. Tháng 6/2025, sản phẩm giò lợn của HTX được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Đồng chí Bùi Đức Biên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nật Sơn cho biết: Là xã thuần nông, diện tích canh tác lớn, xác định tầm quan trọng của việc sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, thời gian qua, xã Nật Sơn triển khai nhiều chương trình, hành động cụ thể để nâng cao nhận thức cho người dân về canh tác nông nghiệp xanh, an toàn, từ đó góp phần gia tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Việc thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng cho thấy xu thế phát triển nông nghiệp xanh gắn với thực phẩm sạch là tất yếu, giúp ngành nông nghiệp không ngừng phát triển trong không gian kinh tế mở với nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức. Việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng xanh phù hợp với mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nật Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với sự đồng hành từ những chính sách của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực chuyển đổi mô hình sản xuất của các HTX đã góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây sẽ là nền tảng để ngành Nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đinh Thắng