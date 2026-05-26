Nật Sơn xây dựng chính quyền gần dân

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nật Sơn đã để lại nhiều dấu ấn trong xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, tập trung giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Từ mô hình “6 rõ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đến hình ảnh lãnh đạo xã trực tiếp xuống đồng kiểm tra sản xuất, đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng, quà mừng thọ cho người cao tuổi... đã góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Xã Nật Sơn có diện tích tự nhiên hơn 154km2, dân số gần 29 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều khiến việc tiếp cận dịch vụ hành chính công còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, UBND xã triển khai mô hình “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Mô hình từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND xã quán triệt tinh thần làm việc “hết việc, không hết giờ”, cán bộ, công chức sẵn sàng làm thêm giờ để bảo đảm hồ sơ của người dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Lãnh đạo UBND xã cùng các phòng chuyên môn, trung tâm thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Từ ngày 1/7/2025 đến 30/4/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nật Sơn đã tiếp nhận 5.743 hồ sơ, giải quyết 5.714 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,5%. Việc triển khai Đề án 06 được thực hiện nghiêm túc, dữ liệu dân cư được cập nhật bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; tỷ lệ người dân được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 77%. Những con số này cho thấy sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ xã trong việc giúp người dân nhanh chóng tiếp cận mô hình chính quyền mới, bảo đảm giải quyết thông suốt các thủ tục hành chính, phục vụ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Thường trực Đảng ủy xã Nật Sơn trao Huy hiệu Đảng tận nhà cho những đảng viên tuổi cao sức yếu.

Phát huy thế mạnh nông nghiệp, xã Nật Sơn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Vụ chiêm xuân năm 2026, toàn xã gieo cấy khoảng 570ha lúa. Để bảo đảm sản xuất đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiều lần trực tiếp xuống đồng kiểm tra tình hình sản xuất. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, đồng thời tham mưu đầu tư hạ tầng giao thông nội đồng phục vụ sản xuất.

Không chỉ sát sao trong phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã Nật Sơn còn chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Hiện trên địa bàn xã có hai dự án lớn gồm tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La; dự án đường nối quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B. Với tinh thần đổi mới tư duy, chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ bị động sang chủ động đối thoại, xã đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến ngày 14/5/2026, dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La qua xã Nật Sơn dài 6,77km, thu hồi 33,68 ha đất của 250 hộ dân, hiện chỉ còn 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường do kiến nghị về giá đất. Đối với dự án đường nối quốc lộ 6 đi Độc Lập, hiện còn 2 hộ chưa kiểm đếm và 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường do chưa thống nhất về loại đất thu hồi. Xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đối thoại để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Lãnh đạo xã Nật Sơn đến thăm, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Cùng với đó, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã thường xuyên xuống cơ sở, thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao Huy hiệu Đảng tận nhà cho đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu; trao quà mừng thọ cho người cao tuổi. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa ấy là minh chứng rõ nét cho nỗ lực xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì hạnh phúc của Nhân dân ở xã Nật Sơn.

Dương Liễu