Nên làm gì khi ô tô bị ngập nước?

Vào mùa mưa, cảnh ô tô ngập nước trên phố không còn xa lạ – chỉ một cơn mưa lớn kéo dài cũng đủ khiến nhiều phương tiện “chết máy giữa đường”. Điều đáng nói là nếu xử lý không đúng cách, xe có thể hư hỏng nặng, mất giá trị hàng trăm triệu đồng, thậm chí không thể phục hồi. Để tránh tình trạng đó, dưới đây là 5 bước quan trọng giúp bạn xử lý kịp thời khi ô tô bị ngập nước, cùng một số lưu ý giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ quyền lợi bảo hiểm.

1. Giữ bình tĩnh và không cố khởi động lại xe

Phản xạ đầu tiên của nhiều người khi xe chết máy trong nước là cố khởi động lại – nhưng đây chính là sai lầm nghiêm trọng nhất.

- Khi xe bị ngập, nước có thể tràn vào động cơ, hộp số hoặc hệ thống điện

- Nếu cố nổ máy, lực hút của piston sẽ kéo nước vào buồng đốt, gây hiện tượng “thủy kích” – làm cong tay biên, gãy piston, hỏng động cơ hoàn toàn

Lời khuyên:

- Giữ bình tĩnh, tắt máy ngay lập tức , không nhấn ga hay đề lại

- Rút chìa khóa và ngắt nguồn điện (nếu có thể) để tránh chập cháy

- Đưa xe về vị trí an toàn, tránh vùng nước sâu hơn

Nếu xe ngập khi đang đỗ, tuyệt đối không mở cửa ngay để tránh nước tràn thêm vào khoang nội thất.

Cần giữ bình tĩnh và không khởi động lại xe khi xe chết máy vì ngập nước.

2. Đánh giá nhanh mức độ ngập nước

Trước khi gọi cứu hộ, bạn nên quan sát để ước lượng mức độ ngập – điều này giúp xác định khả năng hư hỏng và hướng xử lý sau đó.

Mức độ ngập Khu vực ảnh hưởng Khả năng hư hại Hướng xử lý khuyến nghị Nước dưới gầm xe Phanh, giảm xóc Ít, có thể làm sạch Lau khô, kiểm tra sau khi ráo nước Nước ngang sàn Sàn, ghế, dây điện Trung bình Gọi cứu hộ, không khởi động Nước ngang capo hoặc cao hơn Động cơ, hộp số, nội thất Nặng Cấp cứu ngay, kéo về gara chính hãng

Lưu ý: Dù mực nước thấp, nếu nước chảy mạnh hoặc có bùn đất, tuyệt đối không tự lái tiếp – vì có thể mất kiểm soát hoặc nước đã xâm nhập vào các hệ thống nhạy cảm.

3. Liên hệ cứu hộ và thông báo cho đơn vị bảo hiểm

Sau khi đưa xe ra khỏi vùng ngập, việc tiếp theo là gọi cứu hộ chuyên nghiệp . Hầu hết các công ty bảo hiểm ô tô uy tín đều có đường dây nóng 24/7 hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Các bước cần làm:

- Gọi tổng đài bảo hiểm để thông báo sự cố, cung cấp vị trí xe và tình trạng ngập

- Ghi lại hình ảnh, video hiện trường để làm chứng cứ khi bồi thường

- Đợi xe được kéo về gara trong hệ thống liên kết của bảo hiểm để giám định tổn thất

Nếu bạn đã mua bảo hiểm vật chất xe ô tô , phần lớn trường hợp ngập nước sẽ được chi trả một phần chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện, thậm chí hỗ trợ cứu hộ và vận chuyển miễn phí. Việc thông báo sớm giúp quá trình bồi thường diễn ra nhanh chóng và minh bạch.

Nên liên hệ cứu hộ và bảo hiểm ngay khi ô tô bị ngập.

4. Xử lý và làm khô nội thất đúng cách

Ngay cả khi động cơ không bị ảnh hưởng, nội thất ngập nước cũng có thể gây mùi ẩm, nấm mốc, hư hại hệ thống điện. Tại gara, kỹ thuật viên sẽ tiến hành:

- Tháo ghế, thảm, sàn để phơi khô hoàn toàn

- Làm sạch đường ống điều hòa, quạt gió và hệ thống lọc gió

- Kiểm tra dây điện, cảm biến, bộ xử lý trung tâm (ECU)

Nếu xử lý muộn, hệ thống điện có thể rỉ sét và chập mạch, dẫn đến chi phí sửa chữa cao. Vì vậy, đừng ngại kéo xe ngay sau khi ngập – việc chậm trễ chỉ khiến hư hỏng thêm nặng.

Mẹo nhỏ: Khi xe đã được làm khô, nên mở cửa sổ hoặc dùng máy hút ẩm trong vài ngày để khử mùi và tránh ẩm mốc quay lại.

5. Phòng ngừa để tránh tái diễn – bảo vệ tài sản dài lâu

Ngập nước có thể xảy ra bất ngờ, nhưng bạn hoàn toàn có thể chủ động giảm rủi ro bằng những thói quen đơn giản:

- Theo dõi dự báo thời tiết , tránh di chuyển hoặc đỗ xe ở khu vực trũng khi có mưa lớn

- Chọn chỗ đỗ cao ráo , không gần cống hoặc vỉa hè thấp

- Trang bị camera hành trình có ghi hình khi xe tắt máy, giúp làm bằng chứng trong trường hợp bồi thường bảo hiểm

- Kiểm tra hệ thống kín nước và gioăng cửa định kỳ , đặc biệt nếu xe đã sử dụng trên 3 năm

- Duy trì gói bảo hiểm vật chất ô tô toàn diện và mua bảo hiểm ô tô 2 chiều , bao gồm điều khoản mở rộng cho rủi ro thiên tai và ngập nước

Hoàn toàn có thể chủ động giảm rủi ro bằng những thói quen đơn giản.

Ngập nước là tình huống không ai mong muốn, nhưng nếu xử lý đúng và kịp thời, bạn có thể giảm thiểu phần lớn thiệt hại cho chiếc xe của mình. Bên cạnh đó, việc duy trì gói bảo hiểm ô tô toàn diện không chỉ bảo vệ xe trước rủi ro ngập nước mà còn mang lại sự an tâm dài hạn – giúp bạn tự tin di chuyển. Chuẩn bị sẵn sàng, hành động đúng lúc và đầu tư cho bảo vệ tài sản chính là cách để mỗi hành trình đều an toàn, mỗi cơn mưa đều không còn là nỗi lo.