Văn phòng đăng ký đất đai thông báo mất giấy chứng nhận của Công ty TNHH Hà Anh

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ (VPĐKĐĐ) nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất do bị mất của Công ty TNHH Hà Anh do Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển đến mã hồ sơ số: H44.45.09-251008-0980. VPĐKĐĐ đã kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận số phát hành CN 914437, số vào sổ CT 14639 m đã cấp cho Công ty TNHH Hà Anh trong hồ sơ địa chính.
Thực hiện trình tự, thủ tục quy định tại điểm c khoản 2 tiểu mục VIII mục C phần V phụ lục I Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, VPĐKĐĐ gửi thông tin về GCN đã mất đến Báo và Đài PTTH Phú Thọ. Đề nghị Báo và Đài PTTH Phú Thọ thực hiện đăng tin 03 lần về việc mất Giấy chứng nhận của Công ty TNHH Hà Anh kèm theo thông tin về GCN đã mất nêu trên trong thời gian 15 ngày để làm cơ sở cho VPĐKĐĐ thực hiện các trình tự tiếp theo.
Để đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định, đề nghị Công ty TNHH Hà Anh phối hợp với Báo và Đài PTTH Phú Thọ để thực hiện đăng tin và chi trả chi phí đăng tin cho cơ quan Báo theo quy định.
Trường hợp bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thông tin về Giấy chứng nhận đã mất nêu trên thì gửi thông tin về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại: 02103.847961. Sau thời gian trên, nếu không nhận được bất cứ thông tin nào thì VPĐKĐĐ sẽ thực hiện việc hủy Giấy chứng nhận nêu trên theo quy định của pháp luật.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Đức
