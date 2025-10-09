Hoatuoi 360vn - Nâng tầm đẳng cấp với hoa khai trương đẹp, chất lượng

Thị trường hoa tươi online đầy tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa không ít rủi ro: hình ảnh lung linh nhưng thực tế phũ phàng, cam kết giao nhanh nhưng lại trễ hẹn vào thời khắc quan trọng nhất. Hoa Tươi 360 mang đến một định nghĩa mới về dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp, nơi mọi quy trình đều được chuẩn hóa để loại bỏ 100% rủi ro cho khách hàng.

Hoa Tươi 360 cung cấp dịch vụ điện hoa khai trương toàn quốc

Giải pháp toàn diện khi đặt hoa khai trương online

Khi thị trường hoa khai trương trực tuyến trở nên sôi động, sự tin cậy là yếu tố mà khách hàng đặt lên hàng đầu. Công ty CP XNK Hoa tươi 360, đơn vị chủ quản thương hiệu Hoa Tươi 360, đã xây dựng một quy trình chuyên nghiệp để giải quyết triệt để mọi lo lắng của khách hàng.

Sự khác biệt của CÔNG TY CP XNK HOA TƯƠI 360 nằm ở quy trình xác nhận bằng hình ảnh 3 bước: trước khi thực hiện, sau khi hoàn thành và tại địa điểm giao. Bạn sẽ hoàn toàn an tâm khi có thể theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Cùng với hóa đơn VAT đầy đủ và cam kết giao hoa tận tay, chúng tôi đảm bảo bạn nhận được sự hài lòng tuyệt đối, xứng đáng với từng chi phí bỏ ra.

Kệ hoa khai trương tại Hoa Tươi 360 tươi lâu trên 3 ngày

3 yếu tố then chốt: Hoa tươi chất lượng, dịch vụ tận tâm và mức giá hợp lý

Hoa tươi loại 1: 100% hoa được nhập mới mỗi ngày từ các nhà vườn uy tín tại Đà Lạt và các nguồn hoa nhập khẩu chất lượng cao - nói không với hoa đông lạnh. Mỗi cành hoa đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo không dập nát, màu sắc tươi tắn.

Dịch vụ tận tâm: Đội ngũ tư vấn viên của Hoa Tươi 360 am hiểu ý nghĩa mỗi mẫu hoa khai trương gửi gắm. Từ đó giúp bạn chọn được mẫu hoa phù hợp nhất với ngành nghề kinh doanh của người nhận và thông điệp truyền tải.

Cam kết giao hoa tận nơi, đúng theo giờ hẹn trong 2 tiếng tại nội thành TPHCM

Trải nghiệm đặt hoa an tâm tuyệt đối: Hệ thống điện hoa khai trương của chúng tôi hoạt động chuyên nghiệp trên toàn quốc, đặc biệt mạnh tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội. Cùng quy trình xác nhận hình ảnh giúp bạn dù ở xa vẫn kiểm soát được chất lượng món quà.

Tối ưu hóa ngân sách: Hoa Tươi 360 mang đến nhiều lựa chọn với các phân khúc giá đa dạng. Đặc biệt, chúng tôi luôn tối đa hóa giá trị cho khách hàng với các dịch vụ như thiết kế banner, thiệp chúc mừng và hỗ trợ phí vận chuyển tại các quận huyện.

Khám phá thế giới hoa khai trương đa dạng tại Hoa Tươi 360

Tại Hoa Tươi 360, khách hàng có thể tìm thấy vô vàn mẫu hoa khai trương độc đáo cho ngày đặc biệt này. Dưới đây là các dòng sản phẩm hoa tươi khai trương chủ lực:

- Kệ hoa khai trương: Đây là lựa chọn phổ biến nhất, gồm các mẫu kệ hoa khai trương sang trọng 1 tầng, 2 tầng với các loài hoa cao cấp như lan hồ điệp, hướng dương, hồng môn.

- Giỏ hoa khai trương: Gọn gàng, tinh tế nhưng không kém phần đẳng cấp, phù hợp để tặng cho các mối quan hệ thân thiết hoặc đặt tại quầy lễ tân, bàn làm việc.

- Lẵng hoa khai trương: Là món quà mừng khai trương để bàn kiểu hộp hoa hoặc bình hoa, dễ trưng bày.

- Hoa khai trương đa dạng tone màu: Từ tone màu đỏ - vàng tượng trưng cho may mắn, tài lộc đến các tone màu pastel hiện đại, thanh lịch, Hoa Tươi 360 đều có thể thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo sự hài hòa và tính cá nhân hoá.

Hộp hoa mừng khai trương tone xanh từ cúc mẫu đơn rực rỡ

Lựa chọn Hoa Tươi 360 - Lựa chọn sự an tâm, hài lòng và đẳng cấp

Với sự tận tâm trong từng sản phẩm và chuyên nghiệp trong từng khâu dịch vụ, Hoa Tươi 360 đã và đang là đối tác tin cậy của hàng ngàn khách hàng từ cá nhân đến các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên cả nước. Chúng tôi tự hào khi những lẵng hoa của mình đã góp phần làm nên sự thành công cho vô số lễ khai trương trọng đại.

Vì vậy, lựa chọn Hoa Tươi 360 không đơn thuần là mua một món quà. Đó là lựa chọn sự an tâm tuyệt đối, sự hài lòng được đảm bảo và một phong cách quà tặng đẳng cấp, khác biệt. Hãy để chúng tôi giúp bạn gửi đi thông điệp thành công một cách ấn tượng và chuyên nghiệp nhất.

Hoa Tươi 360 đồng hành cùng quý khách trên mọi hành trình trao gửi tâm ý, lời chúc thành công một cách trọn vẹn

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CP XNK HOA TƯƠI 360

Trụ sở: 413 Lê Văn Sỹ, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM (Nay thuộc phường Tân Sơn Hòa sau khi sáp nhập)

Chi nhánh: Lô C Hồ Thị Kỷ, P1, Q10, TPHCM

Điện thoại: (028)22 298 398

Hotline 1: 0936 65 27 27(Ms.Nhi)

Hotline 2: 0977 301 303 - 0933 055 945 (Ms.Vy)

Email: info@hoa360.vn

Website: https://hoatuoi360.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hoatuoi360.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/c/Hoatuoi360

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hoatuoi360.vn

Twitter: https://twitter.com/shophoatuoi360

Instagram: https://www.instagram.com/hoatuoi360/