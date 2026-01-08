Thông báo kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 12234/KH-UBND, ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức năm 2025, Sở Nội vụ thông báo như sau:

1. Đối tượng:

a) Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đã làm việc tại xã (trước ngày 1/7/2025) thuộc tỉnh Hòa Bình (cũ).

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 có trình độ cao đẳng quân sự, đồng thời phải có bằng đại học chuyên ngành khác hoặc đại học chuyên ngành quân sự cơ sở để tiếp nhận giữ chức danh công chức làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Cơ quan sử dụng công chức còn chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng và có nhu cầu bổ sung công chức theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Trường hợp thuộc đối tượng tại mục (1) nêu trên phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm cần tuyển;

c) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1, Điều 19, Luật Cán bộ, công chức;

d) Được cơ quan đang trực tiếp sử dụng, quản lý đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

đ) Những người sau đây không được đăng ký dự kiểm tra, sát hạch:

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật.

3. Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra, sát hạch:

- Phiếu đề nghị kiểm tra, sát hạch công chức có ý kiến đồng ý của cơ quan hiện đang quản lý, sử dụng;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV, ngày 6/10/2008 của Bộ Nội vụ, được lập chậm nhất là 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ kiểm tra, sát hạch, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đề nghị kiểm tra, sát hạch được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ kiểm tra, sát hạch;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị kiểm tra, sát hạch về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các hợp đồng lao động, bản ghi quá trình công tác có tham gia bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội...

4 . Chỉ tiêu, vị trí:

a) Số chỉ tiêu: 34 chỉ tiêu.

b) Số vị trí việc làm kiểm tra, sát hạch: 8 vị trí.

( Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu và mô tả vị trí việc làm kiểm tra, sát hạch kèm theo)

5. Hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch:

Hình thức kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, ngày 30/6/2025 của Chính phủ, cụ thể:

a) Vòng 1: Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký kiểm tra, sát hạch.

b) Vòng 2: Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận, trong đó:

- Hình thức: Vấn đáp, thời gian 30 phút (không kể thời gian chuẩn bị).

- Nội dung sát hạch: Kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thang điểm tối đa là 100 điểm.

c) Đối với các trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ tin học, ngoại ngữ (chưa có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngạch công chức) theo quy định tại khoản 3, Điều 7, Thông tư số 02/2021/TT-BNV, ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, Điều 1, Thông tư số 06/2022/TT-BNV, ngày 28/6/2022 thì phải thực hiện bài kiểm tra, sát hạch để đảm bảo điều kiện “có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm”. Cụ thể:

(1) Kiểm tra sát hạch trình độ Tin học:

- Hình thức: Vấn đáp, thời gian 30 phút (không kể thời gian chuẩn bị).

- Nội dung sát hạch: Kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thang điểm tối đa là 100 điểm, điều kiện đáp ứng yêu cầu tối thiểu là đạt 50/100 điểm.

(2) Kiểm tra sát hạch trình độ Ngoại ngữ về 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

- Hình thức: Vấn đáp, thời gian 30 phút (không kể thời gian chuẩn bị).

- Nội dung sát hạch: Kiểm tra sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm công chức chuyên ngành hành chính.

- Thang điểm tối đa là 100 điểm, điều kiện đáp ứng yêu cầu tối thiểu là đạt 50/100 điểm.

( Chi tiết tại Kế hoạch số 12234/KH-UBND, ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh).

1._Thong_bao_329_ngay_30.12.2025_cua_So_Noi_vu.pdf 2._Ke_hoach_12234_ngay_24.12.2025_cua_UBND_tinh.pdf

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 31/12/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/1/2026 tại các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/1/2026.

>>> Tải THÔNG BÁO Kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức năm 2025