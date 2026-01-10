Chiếu tia PLASMA lạnh chăm sóc cuống rốn trẻ sơ sinh “bé an toàn - mẹ an tâm”

Ngay sau khi chào đời, cuống rốn là bộ phận vô cùng nhạy cảm của trẻ sơ sinh. Nếu chăm sóc không đúng cách, rốn rất dễ bị nhiễm trùng, thậm chí có nguy cơ dẫn đến uốn ván - một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Thấu hiểu nỗi lo của các bậc cha mẹ, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã triển khai công nghệ chiếu tia plasma lạnh trong chăm sóc cuống rốn cho trẻ sơ sinh. Đây là phương pháp hiện đại, giúp kháng viêm - diệt khuẩn - làm khô cuống rốn nhanh, hỗ trợ rốn rụng sớm và an toàn hơn. Ưu điểm nổi bật của phương pháp chiếu tia plasma lạnh cuống rốn: Diệt khuẩn, khử trùng hiệu quả, kể cả với một số vi khuẩn kháng thuốc, virus và nấm; tạo lớp màng sinh học bảo vệ, giúp bề mặt rốn nhanh khô, giảm nguy cơ viêm nhiễm; Không gây đau, không tác dụng phụ, an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh; kích thích tái tạo tế bào, giúp rốn mau lành và dễ chăm sóc; mẹ có thể trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình thực hiện.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, trẻ sơ sinh được chiếu tia plasma lạnh cuống rốn sau 6 - 8 giờ sau sinh. Quy trình diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, giúp rút ngắn thời gian rụng rốn, giảm sưng nề, chống viêm hiệu quả và không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến sức khỏe của bé.

Sản phụ Triệu Thúy Nga (xã Hội Thịnh - Phú Thọ) vừa sinh mổ bé gái nặng 3,3 kg tại Khoa Phụ sản - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, chia sẻ: “Sau sinh, tôi và con được sử dụng dịch vụ chiếu tia plasma lạnh tại vết mổ của tôi và cuống rốn của bé. Nhờ đó, vết mổ nhanh khô, tôi hồi phục sớm; cuống rốn của con cũng khô nhanh hơn. Toàn bộ quy trình được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, mang lại sự an tâm tối đa cho tôi và gia đình, đồng thời xóa tan nỗi lo về nhiễm trùng rốn hay uốn ván ở trẻ sơ sinh”.

Với những lợi ích thiết thực đó, dịch vụ chiếu tia plasma lạnh là lựa chọn chăm sóc an toàn và khoa học cho trẻ trong những ngày đầu đời.

Hồng Yên (CTV)

Ba mẹ đừng bỏ lỡ các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh trong gói thai sản tại Bệnh viện Lạc Việt.