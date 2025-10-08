Cần Giờ cất cánh với đại đô thị biển Vinhomes Green Paradise ESG++

Trong bối cảnh TP. HCM đang mở rộng không gian phát triển về hướng biển, Cần Giờ được xem là “cánh cửa mới” để thành phố vươn tầm quốc tế. Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise đại đô thị biển đầu tiên mang tiêu chuẩn ESG++ được kỳ vọng sẽ đưa vùng đất này trở thành biểu tượng của đô thị sinh thái và phát triển bền vững trong tương lai.

Vị thế chiến lược của Cần Giờ cú hích cho đô thị biển

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nơi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhờ vị trí này, dự án được ví như “viên ngọc quý” nằm giữa thiên nhiên hoang sơ, hòa quyện giữa rừng, biển và đô thị hiện đại.

Cần Giờ hiện được TP. HCM đầu tư mạnh về hạ tầng. Cầu Cần Giờ dài gần 4km đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, hứa hẹn thay thế phà Bình Khánh và kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố. Đường Rừng Sác mở rộng lên 6-8 làn xe, cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến metro Cần Giờ - Quận 7 giúp rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 12 phút.

Khi những công trình này hoàn thành, Cần Giờ sẽ trở thành “vệ tinh sinh thái” quan trọng của TP. HCM. Hạ tầng mở lối, tiềm năng tăng giá bất động sản tại khu vực này được đánh giá rất lớn. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên hiếm có cùng quy hoạch đồng bộ, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội “cất cánh”, sánh ngang với những đô thị biển đẳng cấp khu vực.

Tầm nhìn đô thị xanh, thông minh và bền vững

Điểm khác biệt lớn nhất của Vinhomes Green Paradise nằm ở triết lý phát triển ESG++ (Environment - Social - Governance), mở rộng thêm yếu tố tái sinh và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là dự án nhà ở mà còn là đô thị kiểu mẫu kết hợp công nghệ, thiên nhiên và con người theo hướng hài hòa, bền vững.

Dự án được tư vấn bởi Boston Consulting Group, áp dụng loạt công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành đô thị thông minh như IoT, Big Data, AI và năng lượng tái tạo xanh bền vững. Hệ thống thu gom và xử lý rác thải khép kín, tuần hoàn nước, kiểm soát dấu chân carbon được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu tỉ mỉ.

Mục tiêu của dự án là đạt chứng chỉ BREEAM Communities tiêu chuẩn quốc tế cho quy hoạch đô thị xanh, đồng thời hướng tới chuẩn ISO 37122 về đô thị thông minh. Với tiêu chuẩn ESG++, Vinhomes Cần Giờ thể hiện sự phát triển bền vững, bảo tồn hệ sinh thái Cần Giờ và mang đến không gian sống xanh, an toàn cho cư dân tương lai.

Quy mô và tiện ích mang tầm biểu tượng quốc tế

Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha, chia thành 4 phân khu chính gồm HeartBay, LifeBay, EcoBay và BlueBay. Mỗi khu đều được quy hoạch với chức năng riêng: Khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí và không gian sinh thái. Dự án sở hữu hàng loạt tiện ích quy mô “vô tiền khoáng hậu”.

Paradise Lagoon, biển hồ nước mặn nhân tạo rộng tới 443 ha được quảng bá là lớn nhất thế giới. Landmark Harbour là cảng du thuyền quốc tế có khả năng đón tàu biển cỡ lớn, trở thành biểu tượng của đô thị ven biển hiện đại. Blue Waves Theatre nhà hát Sóng Xanh rộng 7ha hứa hẹn là trung tâm nghệ thuật biểu trưng của khu đô thị.

Ngoài ra, dự án còn có sân golf 18 lỗ do Tiger Woods và Robert Trent Jones II thiết kế, khu vui chơi Winter Wonderland cùng tổ hợp giải trí du lịch 122 ha. Hệ thống tiện ích y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ với bệnh viện Vinmec - Cleveland Clinic, trường học Vinschool và chuỗi khách sạn, nhà hàng quốc tế, đáp ứng nhu cầu của cư dân và du khách.

Điểm nhấn đặc biệt là tòa tháp 108 tầng một trong 10 công trình cao nhất thế giới, được định vị là trung tâm thương mại và khách sạn hạng sang của khu đô thị. Với quy mô và tiện ích vượt trội, Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi an cư mà còn là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần đưa Cần Giờ trở thành đô thị biển tầm quốc tế.

Cơ hội đầu tư và triển vọng tăng trưởng dài hạn

Dự án đã khởi công từ tháng 4/2025 và đang trong quá trình san lấp, bồi nền. Các nhà đầu tư đánh giá đây là thời điểm “vàng” để đón đầu tiềm năng tăng giá khi hạ tầng khu vực hoàn thiện. Vinhomes Green Paradise hội tụ đủ yếu tố hấp dẫn: vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, uy tín Vingroup và định hướng phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh yếu tố đầu tư, giá trị sống mà dự án mang lại cũng là điểm nhấn quan trọng. Cư dân không chỉ tận hưởng môi trường sinh thái trong lành mà còn được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích về giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa. Vinhomes Green Paradise hứa hẹn tạo ra một cộng đồng văn minh, đẳng cấp, nơi con người hòa hợp cùng thiên nhiên và công nghệ.

Với tầm nhìn ESG++ cùng vị thế chiến lược, Vinhomes Green Paradise không chỉ là dự án bất động sản quy mô lớn mà còn là biểu tượng cho mô hình phát triển bền vững của TP. HCM. Khi dự án hoàn thiện, Cần Giờ sẽ không còn là vùng ven yên ả, mà trở thành “trái tim xanh” của thành phố nơi hội tụ thiên nhiên, hiện đại và thịnh vượng.

