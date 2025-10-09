Top 10 Mẫu Giường Ngủ Cho Bé Đẹp 2026 – Xu Hướng Mới Cho Phòng Ngủ Trẻ Em

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ. Một chiếc giường ngủ không chỉ đơn thuần là nơi bé nghỉ ngơi mà còn là không gian giúp bé hình thành thói quen sinh hoạt, cảm giác an toàn và sự sáng tạo trong thế giới riêng của mình. Bước sang năm 2026, các mẫu giường ngủ cho bé ngày càng đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và tính năng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ lẫn sự tiện ích cho gia đình hiện đại.

Dưới đây là Top 10 giường ngủ cho bé đẹp 2026 được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn, phù hợp với các không gian phòng ngủ trẻ em từ nhỏ gọn đến rộng rãi.

1. Giường ngủ trẻ em hình dáng ô tô xe đua

Đặc điểm nổi bật : Thiết kế kiểu dáng như 1 chiếc xe đua, xe ô tô hạng sang tạo sự sang tạo khi bé tới lớn. Gỗ tự nhiên an toàn, không chứa hóa chất độc hại bọc mút da vô cùng êm ái.

Ưu điểm : Dùng được lâu dài từ sơ sinh đến 12 tuổi, giúp tiết kiệm chi phí.

Nhược điểm : Giá thành khá cao, cần không gian phòng thoáng.

Giá tham khảo : Khoảng từ 12.000.000 VNĐ

2. Giường đa năng Geuther Cozy-do Eco 4-in-1

Đặc điểm nổi bật : Thiết kế 4 trong 1 – từ nôi, giường nhỏ đến giường đơn.

Ưu điểm : Vật liệu thân thiện môi trường, dễ thay đổi theo độ tuổi của bé.

Nhược điểm : Kiểu dáng đơn giản, ít chi tiết trang trí.

Giá tham khảo : 10.990.000 VNĐ

3. Giường loft gỗ Bellemave Wooden Loft Bed

Đặc điểm nổi bật : Giường loft bằng gỗ, phía dưới trống để bé có thể để đồ chơi hoặc đặt bàn học.

Ưu điểm : Tiết kiệm không gian, phù hợp phòng diện tích nhỏ.

Nhược điểm : Không thích hợp cho bé quá nhỏ, vì cần leo trèo.

Giá tham khảo : 6.900.000 VNĐ

4. Giường tầng cho bé có cầu trượt

Đặc điểm nổi bật : Kiểu dáng hình chữ L, tích hợp thang leo và cầu trượt vui nhộn.

Ưu điểm : Vừa là giường ngủ, vừa là khu vui chơi cho bé.

Nhược điểm : Cần không gian rộng, trần nhà cao.

Giá tham khảo : Từ 16.500.000 VNĐ

5. Giường loft kim loại Metal Twin Loft Bunk Bed

Đặc điểm nổi bật : Khung giường kim loại chắc chắn, thiết kế tối giản.

Ưu điểm : Giá thành rẻ, dễ phối hợp nội thất.

Nhược điểm : Cần chú ý lan can để đảm bảo an toàn khi bé ngủ tầng trên.

Giá tham khảo : 4.500.000 VNĐ

6. Giường trẻ em ghép nhỏ mini

Đặc điểm nổi bật : Giường thấp, phù hợp cho bé mới tập ngủ riêng.

Ưu điểm : An toàn, bé dễ dàng tự leo lên – xuống.

Nhược điểm : Chỉ dùng trong giai đoạn bé nhỏ, sau đó cần đổi giường lớn hơn.

Giá tham khảo : Từ 6.500.000 VNĐ

7. Giường tầng Space T Bunk Bed

Đặc điểm nổi bật : Giường tầng truyền thống, tối ưu không gian cho 2 bé.

Ưu điểm : Phù hợp với gia đình có hai con, tiết kiệm diện tích.

Nhược điểm : Cần chú ý an toàn khi bé ngủ tầng trên.

Giá tham khảo : 8.500.000 VNĐ

8. Giường bé gái kiểu dáng hình công chúa

Đặc điểm nổi bật : Thiết kế với viền bọc da bao quanh, chống va đập khi bé ngủ.

Ưu điểm : Đặc biệt an toàn cho bé nhỏ, bé năng động khi ngủ.

Nhược điểm : Khi bé lớn, kiểu giường này không còn phù hợp.

Giá tham khảo : 12.000.000 VNĐ

9. Giường gỗ tự nhiên phong cách Japandi 2026

Đặc điểm nổi bật : Thiết kế tối giản, kết hợp màu gỗ sáng và tông trung tính – xu hướng nội thất 2026.

Ưu điểm : Bền bỉ, dễ phối màu nội thất, mang lại sự ấm cúng.

Nhược điểm : Cần lựa chọn kích thước hợp lý với phòng.

Giá tham khảo : Từ 9.000.000 VNĐ

10. Giường ngủ cho bé đa năng kèm hộc kéo

Đặc điểm nổi bật : Giường tích hợp ngăn kéo dưới gầm, vừa ngủ vừa chứa đồ tiện lợi.

Ưu điểm : Tiết kiệm diện tích, phù hợp căn hộ nhỏ.

Nhược điểm : Giá thành cao hơn giường gỗ thường.

Giá tham khảo : 12.000.000 VNĐ

Gợi ý kết hợp & xem xét khi chọn giường cho bé

Nếu phòng nhỏ, ưu tiên giường loft hoặc giường tầng — giúp để bàn học hoặc góc chơi ở gầm giường.

Với bé sơ sinh / mới tập ngủ riêng, giường chuyển đổi (convertible bed) là lựa chọn lý tưởng để dùng lâu dài.

Khi chọn giường tầng hoặc loft, cần đảm bảo trần nhà đủ cao, lan can tầng trên chắc chắn, khoảng cách giữa thanh giường hợp lý.

Kết hợp màu sắc trung tính (màu gỗ, kem, trắng ấm, xám nhạt) để dễ phối đồ nội thất, theo xu hướng 2026 thiên về sắc mộc và tối giản ấm áp. Luôn kiểm tra chứng nhận về an toàn, giới hạn trọng tải, hướng dẫn lắp đặt kỹ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Năm 2026, xu hướng giường ngủ cho bé hướng đến sự an toàn – tiện ích – thẩm mỹ . Các mẫu giường đa năng, giường loft và phong cách Japandi đang ngày càng được ưa chuộng. Khi chọn giường cho bé, phụ huynh nên cân nhắc: độ tuổi, diện tích phòng, chất liệu và sự linh hoạt trong sử dụng lâu dài.

