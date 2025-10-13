Cà phê trứng giữa phố thị - Hương vị Tonkin Egg Coffee

Giữa sự hối hả của cuộc sống đô thị, bạn có bao giờ mong muốn tìm một chốn dừng chân bình yên để thưởng thức hương vị truyền thống tinh tế? Hãy ghé Tonkin Egg Coffee thưởng thức cà phê trứng giữa lòng Phố Thị. Tonkin Egg Coffee nổi tiếng là địa điểm lý tưởng để thưởng thức cà phê trứng ngon chuẩn vị, kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng cà phê Việt và lớp kem trứng béo ngậy, mịn màng. Bước vào không gian Đông Dương hoài cổ của Tonkin, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tinh tế, biến mỗi ly cà phê thành một khoảnh khắc đáng nhớ.

Cà phê trứng: Hành trình từ Hà Nội đến Tonkin Coffee

Ra đời từ thủ đô Hà Nội, cà phê trứng là sự kết hợp hài hòa giữa vị đậm đà của cà phê và lớp trứng đánh bông béo mịn, tạo nên hương vị vừa thân thuộc vừa đặc biệt.

Tại Tonkin Coffee, cà phê trứng được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết, giữ nguyên nét truyền thống nhưng mang hơi thở hiện đại.

Giữa nhịp sống phố thị, một ly cà phê trứng Tonkin mang đến cảm giác ấm áp và bình yên - như gợi lại hương vị Hà Nội giữa lòng thành phố.

Vì sao Tonkin Egg Coffee chọn theo đuổi hương vị cổ điển?

Là một trong 3 chi nhánh của Tonkin Coffee tại TP.HCM, Tonkin Egg Coffee chọn triết lý tôn vinh hương vị nguyên bản nhưng không ngừng tinh chỉnh để phù hợp với khẩu vị hiện đại. Để tạo ra ly cà phê trứng ngon chuẩn vị, Tonkin chú trọng tuyệt đối vào nguồn nguyên liệu: sử dụng hạt cà phê Tây Nguyên chất lượng cao và quy trình xử lý trứng tươi. Sự tỉ mỉ này đảm bảo lớp kem trứng xốp mịn, thơm lừng mà không hề bị tanh, giữ trọn vẹn tinh túy của món cà phê trứng Hà Nội truyền thống. Đây chính là chìa khóa giúp Tonkin Egg Coffee chinh phục cả những thực khách khó tính nhất.

Khám phá hương vị "đánh gục" mọi thực khách tại Tonkin

Bí quyết thực sự khiến Tonkin Coffee trở thành điểm đến “phải thử” chính là hương vị tinh túy được tạo nên từ sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến.

Sức hấp dẫn khó cưỡng của lớp kem trứng xốp mịn

Điểm nhấn làm nên ly cà phê trứng ngon của Tonkin chính là lớp kem trứng xốp mịn, bồng bềnh như mây. Lớp kem này được đánh thủ công hoàn hảo, đảm bảo độ béo ngậy mà hoàn toàn không tanh nhờ kỹ thuật pha chế bí truyền.

Bạn có thể chọn thưởng thức nóng (thường được giữ ấm trong bát nước) để cảm nhận vị kem tan chảy ấm áp, hoặc lạnh để tận hưởng sự mát lạnh sảng khoái, tùy theo sở thích cá nhân.

Sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị đắng cà phê và vị béo dịu

Sự cân bằng hương vị là chìa khóa tạo nên sự khác biệt. Vị đắng nồng hậu, đậm chất của cà phê Robusta Việt được trung hòa một cách tinh tế bởi vị ngọt dịu và béo thơm của kem trứng.

Để cảm nhận trọn vẹn sự hòa quyện này, cách thưởng thức chuẩn là nhấp nhẹ lớp kem trứng trước để cảm nhận độ xốp, sau đó mới khuấy nhẹ để cà phê và kem hòa quyện, mang lại hương vị hài hòa tuyệt đỉnh.

Không chỉ là cà phê – Tonkin Egg Coffee và phong cách thưởng thức riêng của giới trẻ

Tonkin Egg Coffee không đơn thuần là nơi để thưởng thức cà phê, mà là không gian để cảm nhận nhịp sống hiện đại hòa cùng hơi thở hoài cổ. Giữa vẻ đẹp giao thoa của phong cách Đông Dương hoài cổ và nét trẻ trung đương đại, Tonkin mang đến một trải nghiệm cà phê đầy cảm xúc – nơi mỗi ly cà phê trứng vừa lưu giữ hương vị truyền thống, vừa gợi mở sự sáng tạo mới mẻ.

Tại TP.HCM, Tonkin Coffee có ba chi nhánh ở trung tâm, thuận tiện để bạn ghé qua bất cứ lúc nào.

Tonkin Coffee

Tonkin Specialty Coffee

- Add: 91 Ly Tu Trong St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 086 799 0125

- Website: https://tonkin.coffee

Tonkin Garden Cafe

- Add: 135/50 Tran Hung Dao St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 087 992 4691

Tonkin Egg Coffee

- Add: 1 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward , Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 0815 841 909