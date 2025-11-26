The Link City - Tâm điểm đầu tư mới của giới thượng lưu

Tại khu vực miền Nam, các dự án bất động sản sở hữu vị trí chiến lược, được quy hoạch bài bản và có tiềm năng phát triển bền vững luôn là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư. Nổi bật trong số đó là The Link City Đồng Nai nhanh chóng thu hút sự chú ý - Nơi giao thoa giữa kinh tế, công nghệ và phong cách sống thượng lưu.

Tổng quan về dự án The Link City Đồng Nai

The Link City là dự án khu đô thị thương mại và dịch vụ được phát triển bởi Tập đoàn kim Oanh Group, tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (nằm trong tổng thể khu đô thị Dầu Giây 149ha).

The Link City là dự án khu đô thị thương mại và dịch vụ nổi bật.

The Link City được định hướng trở thành khu đô thị phức hợp cao cấp, nơi kết nối giữa không gian sống, làm việc, giải trí và đầu tư trong cùng một tổng thể đồng bộ. Đây không đơn giản chỉ là một dự án mà còn là đại diện cho phong cách sống tinh hoa, dành riêng cho những ai muốn khẳng định sự đẳng cấp và tầm nhìn khác biệt.

Thông tin dự án:

Tên dự án: The Link City

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín.

Vị trí: Mặt tiền Quốc Lộ 1, ngã tư Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô: 21ha

Phân phối độc quyền: Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh.

Sản phẩm: Căn hộ cao cấp, biệt thự, shophouse, trung tâm thương mại diện tích 80 - 162m2.

Tiện ích nội khu: Đường nội bộ 14-28 m trải nhựa, điện - nước âm, vỉa hè rộng, công viên, trường học.

Tiện ích ngoại khu: Trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, khu thể thao đa năng, sân bay quốc tế, bến xe, ga xe lửa, chợ đầu mối

Pháp lý: Sổ đỏ từng nền

Vì sao The Link City trở thành tâm điểm đầu tư mới?

The Link City Đồng Nai đang nổi lên như “tâm điểm đầu tư mới” của khu vực phía Nam nhờ vào rất nhiều ưu điểm.

Vị trí “kim cương” - Kết nối giao thông, kinh tế

Dự án nằm tại khu vực được xem là thủ phủ phát triển mới của vùng Đông Nam Bộ - vị trí “kim cương” với khả năng kết nối linh hoạt tới các khu vực trọng điểm chỉ trong vài phút.

Thông qua các tuyến đường cao tốc, đại lộ trung tâm giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm tài chính, khu công nghiệp, sân bay, bệnh viện. Từ The Link City, chỉ mất 10 - 15 phút đến sân bay Long Thành, tiếp cận với trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Vị trí đắc địa giúp gia tăng giá trị của dự án.

The Link City cũng nằm trong khu vực quy hoạch hạ tầng đồng bộ, giá trị bất động sản tăng đều hằng năm. Vị trí này ngoài giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thịnh vượng thì còn mang lại tiềm năng sinh lời vượt trội.

Quy hoạch đô thị hiện đại và thông minh

The Link City Kim Oanh được thiết kế theo mô hình đô thị thông minh, tích hợp hài hòa giữa nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế và vui chơi. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật - giao thông - công viên được đầu tư chuẩn quốc tế. The Link Cit cũng giảm mật độ xây dựng, tăng không gian xanh.

Những dịch vụ và chuỗi tiện ích nội khu chuẩn 5 sao đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như: hồ bơi phong cách resort, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu ẩm thực quốc tế, khu thể thao, trường học quốc tế, bệnh viện, công viên trung tâm,...

Không gian sống chuẩn giới thượng lưu.

Ngoài ra, cư dân còn tiếp cận nhanh đến hệ thống tiện ích ngoại khu, tạo nên một chuẩn sống khép kín, sang trọng và tiện nghi tuyệt đối.

Với thiết kế sang trọng, không gian mở, an ninh khép kín, quy hoạch không gian xanh - yên bình - riêng tư, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sau những giờ làm việc căng thẳng.

Tiềm năng tăng trưởng và sinh lời vượt trội

Nhờ vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ, tiện ích hiện đại và tiềm năng phát triển mạnh, The Link City đang được giới đầu tư đánh giá là “điểm nóng mới” trên bản đồ bất động sản cao cấp. Dự báo, dự án có tỷ lệ tăng giá ổn định từ 10 - 15%/năm, nguồn cầu ở thực và cho thuê cũng sẽ lớn trong tương lai. Vì thế, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để sở hữu tài sản có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Qua những đặc điểm kể trên, The Link City không chỉ mở ra chuẩn mực sống tinh hoa mà còn khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hàng đầu dành cho giới thượng lưu nhờ khả năng sinh lời bền vững. Để biết rõ hơn về dự án, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

