Toshiko: Giải pháp chăm sóc sức khỏe cho gia đình Phú Thọ

Thay vì tập trung vào dùng thuốc điều trị, nhiều người dân Phú Thọ đã tìm đến các dòng máy chăm sóc sức khỏe toàn diện của Toshiko như: ghế massage toàn thân, đai massage, máy massage cổ vai gáy,.... để được hỗ trợ, xoa dịu đau nhức xương khớp.
Đau nhức xương khớp, tê bì chân tay - Nỗi đau chẳng của riêng ai
Nhịp sống ngày một bận rộn hơn, không ít người trẻ đang phải âm thầm đối mặt với những cơn đau xương khớp, tê bì tay chân tưởng chừng chỉ gặp ở người lớn tuổi.
Chị H. (40 tuổi, kinh doanh online tại Việt Trì, Phú Thọ) chia sẻ: “Do tính chất công việc phải ngồi hàng giờ để tư vấn, trả lời khách hàng, tôi rất ít khi vận động. Ban đầu chỉ hơi mỏi vai gáy, nhưng dần dần cơn đau lan xuống lưng, nhiều hôm buổi tối không thể nằm nghiêng vì quá nhức.”
Còn anh K. (25 tuổi, một designer làm việc tự do) cho biết: “Tôi làm việc máy tính 10 tiếng mỗi ngày. Lúc đầu chỉ tê tay nhẹ, nhưng gần đây cổ và vai thường xuyên căng cứng, có lúc cầm nắm đồ vật cũng thấy không chắc tay.”
Đau nhức và tê bì xảy ra ở cả người cao tuổi và người trẻ
Theo các báo cáo thống kê của Hội Cơ Xương khớp Việt Nam, tỷ lệ thoái hóa khớp ở người trên 35 tuổi là khoảng 30%, người trên 65 tuổi khoảng 60% và ở người trên 80 tuổi là 85%. Những con số này cho thấy: đau nhức xương khớp không còn là vấn đề của riêng người già, mà đang âm thầm đe dọa sức khỏe người trẻ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.
Áp lực càng gia tăng mạnh mẽ hơn khi tuổi thọ người dân ngày càng tăng
Nếu ở người trẻ, các cơn tê bì, đau nhức xương khớp khiến chất lượng cuộc sống và hiệu suất công việc giảm sút rõ rệt, thì với người cao tuổi, những cơn đau ấy còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng hơn: mất ngủ, rối loạn vận động, gia tăng nguy cơ té ngã,....
Tại Phú Thọ, theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, tỉnh hiện có 1.540.608 người, xếp thứ 20 cả nước về quy mô dân số. Đáng chú ý, tuổi thọ trung bình trong ngưỡng 73 – 74,4 tuổi đã duy trì ổn định tại tỉnh trong suốt nhiều năm qua. Con số này phản ánh chất lượng cuộc sống và y tế của địa phương đang được cải thiện, song đồng thời cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho hệ thống chăm sóc y tế ở người cao tuổi.
Điều này đòi hỏi mỗi gia đình cần chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, áp dụng các biện pháp hỗ trợ trị liệu và vận động phù hợp, nhằm giúp cha mẹ, ông bà sống vui – sống khỏe trong giai đoạn tuổi già. Đồng thời, đây cũng là sự đầu tư lâu dài, giúp giảm áp lực lên ngành y tế.
Sử dụng các thiết bị chăm sóc sức khỏe cho người già giúp nâng cao chất lượng cuộc sống
Ghế massage Toshiko cùng bạn chủ động chăm sóc sức khỏe tại gia
Đối mặt với các chứng đau nhức xương khớp, tê bì chân tay hay mỏi cơ kéo dài, nhiều người thường nghĩ ngay đến thuốc giảm đau hoặc can thiệp y khoa. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của các chuyên gia, điều trị bằng thuốc hay phẫu thuật chỉ nên là giải pháp cuối cùng. Ở giai đoạn đầu, việc nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp chườm nóng - lạnh, xoa bóp và vận động nhẹ nhàng chính là “liệu pháp vàng” giúp cải thiện đáng kể tình trạng đau nhức, đồng thời ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng hơn.
Người bệnh cũng có thể cân nhắc tìm hiểu các dòng thiết bị hỗ trợ vận động hoặc chăm sóc sức khỏe tại gia ưu việt như ghế massage toàn thân , máy chạy bộ tại nhà , máy massage cổ vai gáy,.... để được chăm sóc chủ động và toàn diện.
Ghế massage Toshiko giúp xoa dịu đau nhức hiệu quả
Trong đó, các dòng ghế massage cao cấp nổi bật tại Toshiko được xem là người bạn trị liệu đáng tin cậy, giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe mà không cần phụ thuộc vào thuốc. Với công nghệ xoa bóp đa điểm, nhiệt hồng ngoại, chế độ không trọng lực (Zero Gravity) cùng hệ thống con lăn thông minh 4D 360°TheraTouch độc quyền, ghế Toshiko giúp thư giãn cơ bắp, giảm đau nhức, cải thiện tuần hoàn máu và chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên.
Đặc biệt, tất cả sản phẩm đều được bảo hành dài hạn, miễn phí vận chuyển – lắp đặt, và được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay tại nhà.
Toshiko hiện có 200+ cửa hàng/đại lý trên toàn quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng mọi lúc mọi nơi.
Liên hệ ngay với Toshiko để được tư vấn chi tiết!
Hotline: 098.158.0000
Email: admin@toshiko.vn
Website: https://toshiko.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ghemassagetoshikovietnam
