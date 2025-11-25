Chung cư MIK Nam An Khánh: Trải nghiệm chung cư cao cấp giữa lòng thành phố

Chung cư MIK Nam An Khánh đang trở thành tâm điểm trong các dự án bất động sản ở phía Tây thủ đô. Với vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng những căn hộ cao cấp, đa dạng diện tích, chung cư MIK Nam An Khánh trở thành lựa chọn lý tưởng cho cộng đồng cư dân trẻ và các nhà đầu tư muốn sinh lời lâu dài.

Một góc chung cư MIK Nam An Khánh

Chung cư MIK Nam An Khánh - biểu tượng sống mới ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Vị trí đắc địa ngay cửa ngõ phía Tây

Dự án tọa lạc ngay khu đô thị Vista Nam An Khánh, thuộc huyện Hoài Đức. Khu vực này đang được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng mạnh mẽ với hàng loạt tuyến đường huyết mạch như: Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3.5, vành đai 4, tuyến metro số 5.

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối với các khu văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế, các khu đô thị lớn. Cư dân cũng nhanh chóng kết nối tới trung tâm Mỹ Đình chỉ trong 10 - 15 phút.

Chung cư sở hữu vị trí đắc địa

Không gian sống tinh tế

Khu chung cư MIK Nam An Khánh được quy hoạch tổng thể gần 290 ha với đa dạng các sản phẩm như: căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 57 - 90m2, căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 100 - 115m2, căn hộ 4 phòng ngủ và căn góc có diện tích 130 - 230m2, các căn Duplex, Penthouse không gian sang trọng, tầm nhìn bao quát hồ và toàn khu.

Các căn hộ được bố trí khoa học giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên. Kiến trúc căn hộ theo phong cách hiện đại với những mảng kính lớn, ban công rộng, có phần lam che nắng và mảng xanh ban công giúp giao hòa với tự nhiên.

Bên trong phòng bố trí tối ưu diện tích, ban công đón ánh sáng, phòng khách rộng rãi, phòng ngủ master có phòng tắm riêng, khóa thông minh, hệ thống điện nước âm tường và các vật liệu cao cấp mang đến không gian sống hiện đại, sang trọng.

Hệ thống tiện ích khép kín đẳng cấp

Cư dân khu đô thị MIK Nam An Khánh sẽ được thừa hưởng rất nhiều tiện ích như:

Công viên trung tâm, hồ điều hòa

Trung tâm thương mại và penthouse

Khu sân chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời, khu BBQ

Bể bơi 4 mùa, phòng spa, gym, yoga

Hệ thống an minh đa lớp với camera giám sát, bảo vệ 24/7, kiểm soát thẻ từ

Hầm đỗ xe thông minh với quy mô lớn, đủ chỗ cho cư dân để xe máy xe ô tô

Giá bán phải chăng, thanh toán linh hoạt

Hiện tại, giá bán của chung cư MIK Nam An Khánh được giới đầu tư đánh giá là cạnh tranh trong khu vực. Giá bán chung cư vào khoảng 32 - 38 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí, diện tích và chính sách từng đợt bán.

Chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối cũng đưa ra nhiều chính sách thanh toán ưu đãi hấp dẫn:

Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ

Lãi suất 0% trong 18 tháng

Chiết khấu lớn cho khách hàng thanh toán

Sở hữu chung cư MIK Nam An Khánh giá tốt, uy tín từ Vượng Phát Land

Đầu tư chung cư thông minh cùng Vượng Phát Land

Chung cư MIK Nam An Khánh là nơi an cư lý tưởng và đầu tư tiềm năng được nhiều đơn vị triển khai phân phối. Trong đó Vượng Phát Land là đơn vị uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Trong suốt quá trình hoạt động, bằng cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, Vượng Phát Land đã trở thành cầu nối uy tín giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Đơn vị cung cấp các sản phẩm bất động sản tại khu vực An Khánh từ căn hộ, liền kề, nhà phố, Shophouse đến biệt thự. Vượng Phát Land cung cấp đầy đủ các thông tin, bảng giá, chính sách bán hàng, đồng thời phân tích chuyên sâu về tiềm năng đầu tư, giúp quý khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính.

Mọi thông tin liên hệ mua dự án chung cư MIK Nam An Khánh, quý khách hàng có thể liên hệ theo thông tin dưới đây, đội ngũ tư vấn viên sẽ luôn tư vấn nhiệt tình, chu đáo.

VƯỢNG PHÁT LAND