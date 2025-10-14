Đi Mỹ diện EB3 có dễ không?

EB3 là con đường định cư Mỹ theo diện việc làm do Chính phủ Mỹ ban hành nhằm thu hút lao động nước ngoài sang để thực hiện các công việc mà doanh nghiệp không tuyển được nhân sự trong nước. Vậy, đi Mỹ diện EB3 có dễ hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các diện lao động theo Visa đi Mỹ diện EB3

Diện lao động Yêu cầu về bằng cấp Yêu cầu về kinh nghiệm Loại công việc Đối tượng phù hợp Lao động phổ thông (Other Workers) Không yêu cầu Không yêu cầu Công việc chân tay, không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt như chế biến, đóng gói, làm việc trong nhà máy,... Người muốn định cư Mỹ nhưng không có trình độ chuyên môn cao Lao động tay nghề (Skilled Workers) Không yêu cầu bằng cấp, nhưng cần chứng minh kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo Công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn như thợ mộc, thợ hàn, đầu bếp,... Người có tay nghề nhất định, muốn phát triển sự nghiệp tại Mỹ Chuyên gia (Professionals) Bắt buộc phải có bằng cử nhân trở lên Kinh nghiệm làm việc tùy yêu cầu của công việc cụ thể Công việc đòi hỏi trình độ cao, chẳng hạn như lập trình viên, giáo viên, y tá Chuyên gia có trình độ học vấn cao, muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Lưu ý chung: Cần có thư mời làm việc (job offer) từ doanh nghiệp Mỹ và sự chấp thuận của Bộ Lao động Mỹ.

Các ngành nghề tiêu biểu của chương trình đi Mỹ diện EB3

Đi Mỹ diện EB3 có dễ không?

Dù các yêu cầu về trình độ ít nghiêm ngặt hơn so với các Visa theo diện lao động như EB-1 và EB-2 nhưng việc đi Mỹ diện EB3 không hề dễ dàng. Quy trình xin cấp thẻ xanh định cư Mỹ theo diện này phức tạp và kéo dài hơn so với các diện khác do nhà tuyển dụng phải đạt được chứng nhận lao động PERM để chứng minh không có lao động Mỹ nào đủ điều kiện. Chính vì vậy, thời gian chờ có thể rất dài, thường kéo dài đến 5 năm hoặc hơn.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu nhà tuyển dụng không giữ lời hứa với người lao động, đơn xin Visa đi Mỹ diện EB3 có thể bị từ chối khiến người lao động vừa mất thời gian vừa tốn kém chi phí làm hồ sơ.

Tuy việc đi Mỹ diện EB3 không dễ như nhiều người vẫn nghĩ nhưng trên thực tế, vẫn có hơn 1.000 đơn xin đi Mỹ theo diện này vào năm 2024. Vì vậy, người lao động vẫn có cơ hội định cư Mỹ theo diện EB3 nếu có một chút kinh nghiệm làm hồ sơ và đảm bảo “chọn đúng” nhà tuyển dụng uy tín.

Đi Mỹ diện EB3 không hề dễ như nhiều người vẫn tưởng

Trường hợp làm hồ sơ đi Mỹ diện EB3 thành công

Câu chuyện của gia đình anh Thành V.X (40 tuổi, ngụ tại TP.HCM) là một ví dụ điển hình. Từng là công nhân với thu nhập khiêm tốn, anh đã quyết định theo đuổi chương trình đi Mỹ diện EB3 từ năm 2018.

Sau khi tham dự nhiều hội thảo, anh đã hợp tác với một công ty tư vấn di trú chuyên nghiệp có văn phòng ở cả Việt Nam và Mỹ. Công ty này đã giúp anh kết nối với một nhà hàng tại Texas đang có nhu cầu tuyển dụng. Với sự hỗ trợ tận tình, anh đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, hồ sơ học vấn, chứng nhận kinh nghiệm làm việc được dịch thuật và công chứng cẩn thận.

Nhà tuyển dụng đã nộp đơn PERM đến Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho anh vào tháng 3/2019 và được phê duyệt sau 9 tháng. Bốn tháng sau, USCIS cũng đã chấp thuận đơn I-140.

Mặc dù quá trình xét duyệt Visa đi Mỹ diện EB3 bị chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gia đình anh vẫn nhận được thư mời phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ vào tháng 6/2022. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, anh Thành và gia đình đã vượt qua buổi phỏng vấn thành công và được cấp Visa EB3 vào tháng 8/2022.

Vào tháng 10/2022, gia đình anh Thành đã đặt chân đến Texas. Nhà tuyển dụng hỗ trợ họ làm các thủ tục ban đầu như xin số an sinh xã hội và đăng ký trường học cho con. Anh bắt đầu làm việc với mức lương khởi điểm 16 USD/giờ, cao hơn nhiều so với tại Việt Nam. Sau hai năm, cuộc sống của anh và gia đình đã ổn định. Vợ anh có công việc tại một tiệm nail và các con đã làm quen với môi trường học tập tại Mỹ. Họ đã mua được nhà và anh đã thăng tiến lên vị trí mới. Hiện tại, anh đang có kế hoạch mở một tiệm bánh nhỏ.

Kinh nghiệm xin Visa EB3 dễ "đậu" dành cho người mới

Chọn nhà tuyển dụng uy tín, có giấy phép bảo lãnh hợp pháp và công ty tư vấn di trú chuyên nghiệp. Tránh những lời mời làm việc với mức lương cao bất thường hoặc các đơn vị tư vấn không có địa chỉ rõ ràng.

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác thông tin ngay từ đầu. Bên cạnh đó, người lao động cần giữ lại bản sao tất cả giấy tờ đã nộp để theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ.

Thường xuyên theo dõi Visa Bulletin trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ để theo dõi tiến độ của hồ sơ.

Chuẩn bị chi phí làm hồ sơ, phí luật sư và các phí sinh hoạt trong thời gian đầu tại Mỹ.

Trả lời câu hỏi phỏng vấn rõ ràng, ngắn gọn và chính xác. Tránh trả lời lan man, lấp lửng để tăng tỷ lệ đậu Visa.

