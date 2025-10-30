Nền tảng để bứt phá trong chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên số, hạ tầng số không chỉ là nền tảng kỹ thuật, động lực chuyển đổi số (CĐS) toàn diện, bền vững mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương. Nhận thức rõ điều này, Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển hạ tầng số trên nguyên tắc: Hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Viettel đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ trong phát triển hạ tầng số, giới thiệu và triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Thực hiện công cuộc CĐS, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, đẩy mạnh CĐS, phát triển kinh tế số, xã hội số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, công tác phát triển hạ tầng công nghệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nền tảng quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình CĐS. Trước khi thực hiện hợp nhất, cả 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã nỗ lực triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng số và đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng CĐS đồng bộ, toàn diện, bền vững. Ngay sau khi thực hiện sáp nhập, các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ tốt việc điều hành, trao đổi thông tin của chính quyền, người dân, doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp tiên phong về viễn thông và công nghệ thông tin, Tập đoàn Viettel không chỉ tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm hạ tầng mạng lưới và an toàn thông tin phục vụ tốt việc điều hành, trao đổi thông tin của chính quyền, người dân mà còn thường xuyên tham mưu, đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp thực hiện CĐS. Đến nay, Tập đoàn Viettel đã triển khai trên địa bàn tỉnh 1.345 trạm 2G, 174 trạm 3G, 2.259 trạm 4G và 134 trạm 5G; hạ tầng mạng lưới phủ sóng tới 99% dân số, phủ sóng 4G/5G trên 96% dân số và hơn 90% diện tích toàn tỉnh. Tập đoàn Viettel đã hỗ trợ Tỉnh ủy triển khai thông suốt hệ thống điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến cấp xã; triển khai hóa đơn điện tử đến hơn 7.000 tổ chức, doanh nghiệp; gần 1.000 đơn vị, doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; tích hợp giải pháp chữ ký số Viettel với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh...

Thực hiện thỏa thuận hợp tác về CĐS giai đoạn 2025-2030 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel, thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục đồng hành, cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất giới thiệu, hỗ trợ và hợp tác đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, chính quyền số và xã hội số cho tỉnh trên các nội dung như: Tham gia tư vấn công tác CĐS đối với từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; tư vấn, hỗ trợ tỉnh triển khai trong khuôn khổ pháp luật các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực đảm bảo kết nối, liên thông các hệ thống giữa các cơ quan Trung ương với tỉnh và giữa các ngành, lĩnh vực trên môi trường số; phủ sóng 4G trên toàn tỉnh và triển khai, mở rộng vùng phủ sóng 5G, hạ tầng viễn thông thụ động, hạ tầng mạng cáp quang tại các khu vực cần thiết...

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các đơn vị doanh nghiệp, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ CĐS. Toàn tỉnh hiện có 10.236 trạm BTS, phủ sóng 3G, 4G đạt 99% diện tích toàn tỉnh; ngoài ra đã phát sóng 170 trạm 5G tại các trung tâm đô thị, du lịch trọng điểm. Trên địa bàn tỉnh có hơn 792.400 thuê bao băng rộng cố định; khoảng 3,1 triệu thuê bao băng rộng di động; tỷ lệ máy điện thoại/dân số đạt 93%; tỷ lệ điện thoại thông minh/dân số đạt 89%. Sự phát triển không ngừng của hạ tầng, dịch vụ viễn thông đã góp phần quan trọng vào tiến trình CĐS của tỉnh.

Hiện nay, mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến toàn bộ 148 xã, phường; 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, xã đã được trang bị máy tính, mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định. Các nền tảng CĐS như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống cổng thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến... được triển khai hiệu quả phạm vi toàn tỉnh đã từng bước thay đổi phương thức hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Với định hướng phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CĐS, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6557 về phát triển hạ tầng số tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, định hướng phát triển hạ tầng số với 4 thành phần chính: Hạ tầng viễn thông và Internet; hạ tầng dữ liệu; hạ tầng vật lý - số; hạ tầng tiện ích số và công nghệ số. Phấn đấu đến năm 2030 phát triển mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số và bảo đảm năng lực sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G; 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1 Gb/s trở lên; thu hút doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển Trung tâm dữ liệu số đa mục tiêu cấp vùng trên địa bàn tỉnh; nâng cấp Trung tâm dữ liệu số của tỉnh ứng dụng nền tảng điện toán đám mây, hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đặc biệt là các trạm thu, phát sóng thông tin di động. Quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, CĐS và huy động, thu hút, phát huy tối đa nguồn lực của các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ số đầu tư, phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, giá trị của hạ tầng số, tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong việc phát triển hạ tầng số, đặc biệt là các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tăng cường hợp tác, chia sẻ, tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh, địa phương có mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả về phát triển hạ tầng số, công nghệ số và CĐS...

Thúy Hường