Nên uống bao nhiêu nước ép lựu mỗi ngày để có trái tim khỏe mạnh?

Từ lâu lựu đã được cho là một ’siêu thực phẩm', những nghiên cứu gần đây đã cung cấp bằng chứng khoa học mạnh mẽ, về lợi ích của nước ép lựu đối với trái tim và hệ tuần hoàn.

1. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong nước ép lựu bảo vệ động mạch

Bí mật nằm ở các hợp chất chống ô xy hoá mạnh mẽ có trong lựu, được gọi là polyphenol, bao gồm tannin và anthocyanin. Đây là những hợp chất làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa – một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương động mạch và dẫn đến bệnh tim.

Stress oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do có hại tấn công và gây viêm, làm hỏng lớp lót bên trong của mạch máu. Bằng cách trung hòa các gốc tự do này, polyphenol trong nước ép lựu giúp duy trì sự toàn vẹn của mạch máu và ngăn chặn quá trình viêm nhiễm.

Nước ép lựu đã được khoa học chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition đã củng cố thêm nhận định này. Nghiên cứu bao gồm các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Technion – Israel, cho rằng hiệu quả này là nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong nước ép lựu, cụ thể là các polyphenol như punicanagin. Các hợp chất này được cho là hỗ trợ lưu thông máu, giảm stress oxy hóa và hạ huyết áp tâm thuở một số người.

Nghiên cứu cũng theo dõi những người bị hẹp động mạch cảnh, một tình trạng mà động mạch ở cổ bị thu hẹp do tích tụ mảng bám. Kết quả thật ấn tượng, những bệnh nhân uống nước ép lựu hàng ngày trong một năm đã giảm đáng kể độ dày thành động mạch lên tới 30%. Điều này cho thấy nước ép lựu không chỉ giúp ngăn ngừa mà còn có khả năng đảo ngược quá trình tích tụ mảng bám, cải thiện đáng kể lưu thông máu.

2. Nước ép lựu cải thiện huyết áp

Nước ép lựu được chứng minh là một “liều thuốc” tự nhiên giúp hạ huyết áp. Nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép lựu thường xuyên có thể làm giảm huyết áp tâm thu tới 12% sau một năm.

Huyết áp thấp hơn đồng nghĩa với việc giảm áp lực lên tim và động mạch, từ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Cơ chế hoạt động của nó là ức chế enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE), một loại enzyme góp phần vào việc điều hòa huyết áp. Bằng cách ức chế ACE, nước ép lựu giúp mạch máu giãn ra và huyết áp được kiểm soát tốt hơn.

3. Nước ép lựu hỗ trợ chức năng tim

Lợi ích của nước ép lựu không chỉ dừng lại ở việc ngăn ngừa. Một nghiên cứu khác trên bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành cho thấy, uống 240 ml nước ép lựu mỗi ngày trong ba tháng đã giúp giảm tình trạng thiếu máu cục bộ do căng thẳng. Điều này chứng tỏ, nước ép lựu không chỉ bảo vệ động mạch mà còn có thể cải thiện chức năng tim ở những người đã có các bệnh lý nền. Nó làm tăng khả năng chống oxy hóa tổng thể trong máu, tạo ra một môi trường lành mạnh hơn cho toàn bộ hệ tuần hoàn.

4. Nên uống bao nhiêu ly nước ép lựu mỗi ngày?

Mặc dù, các nghiên cứu đã đưa ra những bằng chứng về nước ép lựu tốt cho sức khỏe của tim nhưng điều quan trọng là nên uống nước ép lựu ở mức độ vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ trước, đặc biệt là nếu là người đang dùng thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc làm loãng máu. Nước ép lựu có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này, dẫn đến huyết áp xuống thấp hoặc tăng nguy cơ chảy máu.

Mặc dù không có một khuyến nghị chính thức duy nhất, nhưng hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng và các nghiên cứu đều cho rằng một người trưởng thành khỏe mạnh nên uống khoảng 1 ly nước ép lựu (240 ml) nước ép lựu nguyên chất mỗi ngày.

Uống một ly nước ép lựu mỗi ngày có thể là một thói quen đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài, giúp bảo vệ trái tim khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.