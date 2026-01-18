Ngăn chặn hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ trái phép

Tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn xã hội. Chỉ cần một bộ phận đối tượng manh động có trong tay hung khí nguy hiểm thì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống xã hội rất dễ bị đẩy lên thành các vụ việc nghiêm trọng như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí cướp tài sản để lại hậu quả nặng nề cho cộng đồng và xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả.

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến việc sử dụng vũ khí trái phép. Ngày 22/5/2025, tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) - nay thuộc xã Bình Xuyên, một nhóm đối tượng từ các tỉnh ngoài như Thái Nguyên, Bắc Giang (trước đây) mang theo hung khí nguy hiểm, đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/3/2025, cũng tại địa phương này, hai nhóm thanh thiếu niên với tổng cộng 22 đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau, làm 3 người bị thương; cơ quan Công an đã khởi tố 2 bị can và xử lý hành chính 2 đối tượng.

Những vụ việc trên cho thấy, việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép không chỉ trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức ký cam kết “không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo nổ” với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan Công an.

Với vai trò chủ công trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép. Lực lượng Công an cơ sở được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn vi phạm để quản lý, răn đe, phòng ngừa từ sớm.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn những hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Hội Thịnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là các cơ sở thu mua phế liệu; hướng dẫn người dân cách xử lý an toàn khi phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng. Đồng thời, phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, giáo viên nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an xã Hội Thịnh đã vận động thu hồi 1 vũ khí thô sơ, 4 quả pháo trứng; tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho hơn 1.200 học sinh, giáo viên và gần 200 người dân; ký cam kết với trên 2.000 cá nhân, gia đình, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn.

Theo thống kê, trong năm 2025, Công an tỉnh đã xử lý hàng trăm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là việc mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép đang được thực hiện ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để rao bán, hướng dẫn chế tạo, giao dịch qua tài khoản ngân hàng và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Trước tình trạng này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phân công cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ. Trong đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xác minh, truy tìm các đối tượng hoạt động ẩn danh trên không gian mạng; kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi hướng dẫn chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các trang thông tin điện tử vi phạm theo quy định pháp luật.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết và không có vùng cấm, lực lượng Công an tỉnh quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tố giác tội phạm, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, chung tay đẩy lùi hiểm họa từ vũ khí trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Minh