Ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trên không gian mạng

Thông tin từ Công an xã Lạc Sơn, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 9h ngày 30/9/2025, Công an xã nhận được tin báo của Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn về việc nghi vấn có dấu hiệu công dân bị lừa đảo trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, công dân có tên là B.T.T, sinh năm 1977, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết: Trước đó, qua mạng xã hội chị có quen người đàn ông tên Kim, là Việt Kiều hiện đang làm phi công tại nước ngoài và nảy sinh tình cảm. Người này đang trên đường về Việt Nam để gặp mặt chị. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, người này đã bị lực lượng Công an bắt giữ và đề nghị chị chuyển số tiền 18 triệu đồng thì mới được thả tự do. Không chút mảy may nghi ngờ, chị T đã đến Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn để chuyển số tiền trên.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, giao dịch viên Bưu điện đã kịp thời trao đổi với Công an xã Lạc Sơn để xác minh, giải quyết. Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với Phòng giao dịch Bưu điện tuyên truyền, giải thích cho chị T về hành vi lừa đảo qua không gian mạng. Đồng thời hướng dẫn chị T chặn facebook, zalo các đối tượng trên và không liên lạc, trả lời tin nhắn của đối tượng.

Ngay sau đó, Công an xã Lạc Sơn và Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn đã trao trả toàn bộ số tiền cho chị T, đảm bảo tài sản và quyền lợi cho công dân.

Công an xã Lạc Sơn và Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn đã trao trả toàn bộ số tiền cho chị T

Qua sự việc trên, Công an xã Lạc Sơn khuyến cáo đến công dân không truy cập các đường link lạ, không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn từ số máy lạ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, xác minh rõ qua số điện thoại chính thức của người thân, cơ quan, ngân hàng. Thiết lập bảo mật hai lớp cho tài khoản mạng xã hội và ứng dụng ngân hàng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng. Mua hàng trên các trang uy tín, có đánh giá rõ ràng; không đầu tư vào các nền tảng không có giấy phép.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay đến cơ quan Công an hoặc các cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.

Đinh Thắng


