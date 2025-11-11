Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ngày 11/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 11/11 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường và ở tổ về các dự án luật; trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Ngày 11/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án luật

Chiều 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Nguồn baotintuc.vn


Nguồn baotintuc.vn

 Từ khóa: Dự án luật Luật Tiếp công dân Luật Tố cáo Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thảo luận tại hội trường Luật giám định Tư pháp Luật phòng chống ma túy Khiếu nại Luật Đầu tư
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thảo luận tại Tổ về các Dự án Luật

Thảo luận tại Tổ về các Dự án Luật
2025-11-11 19:47:00

baophutho.vn Chiều 11/11, các ĐBQH (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk) đã thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long