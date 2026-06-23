Ngày có điểm thi tốt nghiệp THPT cận kề: Gợi ý 5 món quà công nghệ tiếp sức tân sinh viên

Ngày công bố kết quả đang cận kề, hàng triệu sĩ tử trên cả nước mong chờ tra cứu điểm thi THPT 2026. Đây là cột mốc mở ra hành trình tân sinh viên với nhiều trải nghiệm mới. Nếu bạn đang muốn tiếp thêm động lực cho tân sinh viên, hãy tham khảo 5 gợi ý món quà công nghệ sau.

Dự đoán phổ điểm thi THPT 2026

Trước khi tra cứu điểm thi THPT 2026, nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm sẽ tập trung ở khoảng 5-7 điểm. Trong đó đỉnh phổ có thể rơi vào ngưỡng 6-6,5 điểm. Tỷ lệ thí sinh đạt dưới 5 điểm được kỳ vọng giảm xuống dưới 25%, trong khi nhóm đạt từ 7 điểm trở lên có thể chiếm khoảng 30-35% tổng số bài thi.

Sau khi tra cứu điểm thi, sĩ tử nên đối chiếu kết quả với phổ điểm để đánh giá cơ hội xét tuyển. Nếu phổ điểm thực tế xuất hiện nhiều bài thi từ 7-8 điểm, điểm chuẩn ở các ngành và trường đại học có sức hút cao có thể tăng từ 0,5-1 điểm so với năm trước.

Cách tra cứu điểm thi THPT 2026 chính xác

Thời điểm công bố kết quả luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Để kiểm tra điểm thi Trung học phổ thông, phụ huynh cùng các sĩ tử có thể tham khảo các cách dưới đây:

Hệ thống Quản lý thi của Bộ GD&ĐT

Hệ thống Quản lý thi của Bộ GD&ĐT là kênh chính thống được nhiều thí sinh lựa chọn để tra cứu điểm thi THPT 2026. Ưu điểm của hình thức này là dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ cơ quan quản lý, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Thí sinh có thể xem chi tiết điểm của từng môn thi ngay sau khi kết quả được công bố.

Tra cứu qua hệ thống Bộ GD&ĐT

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT bằng cách truy cập Hệ thống Quản lý thi của Bộ GD&ĐT và đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Tiếp theo, nhập số báo danh cùng mã xác nhận theo hướng dẫn của hệ thống để tra cứu kết quả. Kết quả sẽ hiển thị đầy đủ các môn thi cùng thông tin liên quan để thí sinh tiện theo dõi.

Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT địa phương

Ngoài ra, thí sinh có thể xem điểm thi THPT 2026 trên website của Sở GD&ĐT nơi đăng ký dự thi. Đây là nguồn dữ liệu chính thức từ cơ quan giáo dục địa phương, giúp thí sinh tra cứu kết quả đáng tin cậy.

Tra cứu qua Sở GD&ĐT ở địa phương

Để tra cứu điểm thi THPT 2026 qua Sở GD&ĐT, thí sinh cần truy cập website chính thức của địa phương nơi mình đăng ký dự thi. Sau đó, nhập số báo danh và thông tin xác thực theo hướng dẫn của hệ thống. Kết quả sẽ hiển thị đầy đủ điểm các môn thi để thí sinh thuận tiện theo dõi và đối chiếu.

Nền tảng báo chí chính thống

Sĩ tử còn có thể tra cứu điểm thi THPT 2026 trên các cơ quan báo chí chính thống được cấp quyền kết nối dữ liệu. Trong thời điểm nhiều thí sinh đồng thời tra cứu kết quả, kênh này giúp hạn chế áp lực lên hệ thống và giảm tình trạng nghẽn mạng. Nhiều trang báo lớn còn cung cấp giao diện tra cứu điểm thi đơn giản và dễ sử dụng.

Để tra cứu điểm thi THPT, thí sinh truy cập chuyên mục tra cứu điểm trên các báo điện tử uy tín. Sau đó, nhập số báo danh theo yêu cầu và nhấn xem kết quả. Hệ thống sẽ hiển thị điểm các môn thi nhanh chóng, giúp thí sinh thuận tiện kiểm tra và đối chiếu thông tin.

Gợi ý 5 món quà công nghệ tiếp sức tân sinh viên

Sau khi tra cứu điểm thi THPT 2026, nhiều tân sinh viên bắt đầu chuẩn bị hành trang cho môi trường đại học. Những thiết bị công nghệ phù hợp sẽ hỗ trợ học tập, tra cứu tài liệu và quản lý công việc hiệu quả hơn.

Điện thoại thông minh: Liên lạc, tra cứu tài liệu và học tập trực tuyến mọi lúc.

Máy tính bảng: Ghi chú, đọc giáo trình và học tập linh hoạt hơn.

Tai nghe không dây: Hỗ trợ học online, nghe bài giảng và giải trí.

Chuột không dây: Thao tác nhanh, tăng hiệu suất học tập và làm việc.

Bàn phím rời: Gõ văn bản thoải mái, phù hợp học tập dài giờ.

Top 5 món quà công nghệ thiết thực

Bên cạnh việc lựa chọn thiết bị phù hợp, thời điểm nhập học cũng là cơ hội để săn các chương trình ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên. Đây là cách giúp phụ huynh và tân sinh viên tiết kiệm chi phí nhưng vẫn sở hữu những sản phẩm cần thiết cho năm học mới.

Đồng hành cùng sĩ tử, CellphoneS tung chương trình Back to School 2026 với nhiều ưu đãi trong mùa tựu trường. Chương trình mang đến cơ hội sở hữu các thiết bị công nghệ phục vụ học tập với mức giá hấp dẫn. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế giúp tân sinh viên sẵn sàng cho hành trình mới.

Ngày tra cứu điểm thi THPT 2026 đánh dấu kết thúc một kỳ thi quan trọng và mở ra cánh cửa đại học với nhiều trải nghiệm mới. Những món quà công nghệ phù hợp sẽ là người bạn đồng hành giúp tân sinh viên tự tin hơn. Đừng bỏ lỡ Back to School tại CellphoneS để nhận ưu đãi hấp dẫn cùng đa dạng thiết bị công nghệ.