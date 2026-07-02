Ngày hội của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh lần thứ I năm 2026 còn là dịp khẳng định vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư; tạo môi trường giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

41 Đội thi thuộc 6 Cụm thi tham gia Hội thi.

Nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất, từ tháng 4/2026, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tổ giúp việc. Nội quy, thể lệ, chương trình cùng các văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, tạo điều kiện để các địa phương triển khai đồng bộ.

Trên cơ sở đó, nhiều địa phương tổ chức Hội thi với tinh thần chủ động, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cổ vũ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự trở thành ngày hội của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: "Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và các tổ giúp việc để chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình chuẩn bị. Thông qua Hội thi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, trình độ pháp luật để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh...".

Đến giữa tháng 5/2026, 100% xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức Hội thi cấp cơ sở, lựa chọn những thành viên tiêu biểu thành lập 41 đội thi thuộc 6 cụm, đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên toàn tỉnh. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức qua hai vòng: sơ khảo và chung kết. Trong khuôn khổ ba phần thi gồm Tài năng, Kiến thức và Xử lý tình huống, các đội đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi, sáng tạo, giàu tính thực tiễn.

Vòng sơ khảo Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Ở phần thi Tài năng, với thời lượng 10 phút, mỗi đội đã biến sân khấu thành câu chuyện của chính mình. Từ tiểu phẩm, thơ ca đến hò, vè đều được dàn dựng công phu, lồng ghép khéo léo nội dung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, đây còn là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp người xem dễ tiếp cận và ghi nhớ các quy định của pháp luật.

Phần thi Kiến thức là dịp để các đội thể hiện sự am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Các câu hỏi xoay quanh tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động cũng như mối quan hệ phối hợp với Công an cấp xã được các đội trả lời mạch lạc, chính xác. Nhiều đội đạt điểm số cao, thậm chí tuyệt đối, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và quá trình rèn luyện bài bản từ cơ sở.

Trung tá: Đỗ Mạnh Tùng - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết, "Chúng tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng của các đội thi. Mặc dù bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm nhiều lĩnh vực từ chính trị, pháp luật đến quyền hạn, nhiệm vụ chức năng cũng như kiến thức nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thời gian trả lời ngắn nhưng các đội đã hoàn thành rất xuất sắc, đa số các đội thi đều đạt điểm tuyệt đối".

“Đời sống” thực tiễn đã được mang lên sân khấu.

Phần thi Xử lý tình huống đã tái hiện sinh động những vấn đề phát sinh trong thực tế ở cơ sở. Các đội xây dựng nhiều kịch bản sát với đời sống như giải quyết mâu thuẫn trong khu dân cư, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự hay những tình huống bất ngờ đòi hỏi sự bình tĩnh, linh hoạt và đúng quy định.

Điểm nổi bật của phần thi không chỉ nằm ở cách xử lý tình huống mà còn ở việc các đội thể hiện đúng vai trò, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về vị trí, vai trò của lực lượng này trong đời sống.

Đánh giá về chất lượng Hội thi, bà Bùi Thị Thu Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: "Các đội thi đã khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thông qua các tiểu phẩm, ca khúc và làn điệu dân ca. Nhiều tiết mục gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tự nhiên, cách thể hiện giàu cảm xúc, vượt ngoài kỳ vọng của Ban Tổ chức. Điều đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng Hội thi mà còn tạo hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân".

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 7 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Mỗi đội mang đến một màu sắc, cách thể hiện riêng nhưng đều chung quyết tâm phát huy tốt nhất năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Đội trưởng Đội thi số 1, Cụm số 6 chia sẻ: "Kết quả đạt được là thành quả của cả quá trình chuẩn bị nghiêm túc và sự nỗ lực của tất cả thành viên. Đội thi đã chủ động nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời rèn luyện kiến thức, kỹ năng, tâm lý và xây dựng các phần thi một cách bài bản để mang đến màn thể hiện tốt nhất".

Ban Tổ chức trao Giải A cho các đội thi xuất sắc.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Hội thi sẽ diễn ra ngày 3/7/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ. Đây không chỉ là cuộc tranh tài để tìm ra đội thi xuất sắc nhất mà còn là dịp để các đội nhìn lại quá trình rèn luyện, khẳng định sự trưởng thành về kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững bình yên tại từng địa bàn dân cư và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Duy Thành - Lưu Trường