Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Chò Làng Não, xã Quảng Yên

Sáng 9/11, đồng chí Triệu Việt Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư Chò Làng Não, xã Quảng Yên chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Triệu Việt Anh tặng hoa chúc mừng khu dân cư Chò Làng Não.

Khu dân cư Chò Làng Não có 159 hộ, 592 nhân khẩu. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hoá, cảnh quan khu dân cư sáng – xanh - sạch - đẹp; phát huy dân chủ, tham gia phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt 56 triệu đồng, tăng 11,2% so với năm 2024; 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; chỉ còn 3 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo; 100% trục đường chính, đường liên xóm được Nhân dân đóng góp lắp đèn chiếu sáng. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Khu được công nhận khu dân cư văn hoá, 96,2% hộ đạt gia đình văn hoá.

Lãnh đạo xã Quảng Yên tặng hoa chúc mừng khu dân cư Chò Làng Não.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Yên Hoàng Vũ Cảnh đề nghị Ban công tác Mặt trận và Nhân dân khu Chò Làng Não thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chủ trương của tỉnh, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số”. Tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân. Tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và xã Quảng Yên tặng quà cho các hộ nghèo của xã.

Lãnh đạo xã Quảng Yên trao danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2025 cho khu Chò Làng Não.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, xã Quảng Yên đã tặng hoa chúc mừng khu dân cư và tặng các suất quà cho hộ nghèo. UBND xã Quảng Yên trao danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” năm 2025 cho khu Chò Làng Não.

Tiết mục văn nghệ ấn tượng tại ngày hội.

Ngọc Tuấn