Ngày hội Đại đoàn kết thôn Phú Hạnh, xã Thổ Tang

Sáng 9/11, thôn Phú Hạnh, xã Thổ Tang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam. Dự và chung vui với Nhân dân có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội Vụ; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và xã Thổ Tang.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường tặng hoa chúc mừng thôn Phú Hạnh.

Lãnh đạo xã Thổ Tang tặng hoa chúc mừng thôn Phú Hạnh.

Thôn Phú Hạnh hiện có 198 hộ với hơn 760 nhân khẩu. Năm 2025, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đời sống mới, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng, 100% hộ có nhà kiên cố. Các mô hình kinh tế được mở rộng, nhiều nghề phụ phát triển, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập. Các chi hội, đoàn thể của thôn phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế; đến nay, toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, không còn hộ cận nghèo.

Người dân thôn Phú Hạnh dự ngày hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục khởi sắc, thôn có 98,9% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, có công trình vệ sinh đạt chuẩn, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường hoa được duy trì. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công được quan tâm.

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thôn Phú Hạnh đạt được trong năm qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong ngày hội. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân trong thôn tích cực tuyên truyền và thực hiện chuyển đổi số, Phong trào “Bình dân học vụ số”. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, thôn cần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi gia đình, người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan. Nhân dân tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân, gia đình; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trao quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND, UB MTTQ tỉnh cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó thôn Phú Hạnh.

Lãnh đạo xã Thổ Tang trao giấy khen cho thôn Phú Hạnh.

Nhân dịp này, các đồng chí đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo xã Thổ Tang đã trao quà cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó thôn Phú Hạnh. Các tập thể, cá nhân, gia đình văn hoá tiêu biểu, hòa giải viên xuất sắc của thôn được khen thưởng, biểu dương.

