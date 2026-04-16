Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lan tỏa “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt

Hơn một thập kỷ qua, dự án “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu” không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà đã trở thành nhịp cầu thiêng liêng kết nối hàng triệu trái tim người Việt xa quê hương. Được khởi xướng bởi Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến, dự án đã thổi một luồng sinh khí mới vào hành trình bảo tồn bản sắc dân tộc, khẳng định vị thế của giá trị Việt trên bản đồ tâm linh và văn hóa thế giới.

Dự án ra đời từ sự trăn trở của Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến - hậu duệ đời thứ 17 của Vua Lê Kính Tông và Vương phi Nguyễn Ngọc Nương, cùng các cộng sự là trí thức, kiều bào tại nhiều quốc gia.

Xuất phát từ thực tế cộng đồng người Việt ở nước ngoài dù thành đạt vẫn luôn đau đáu hướng về cội nguồn, bà đã hiện thực hóa ý tưởng đưa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vượt ra ngoài biên giới quốc gia, từng bước khẳng định vị trí trang trọng của biểu tượng Vua Hùng trong đời sống tinh thần của người Việt xa xứ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến - Người sáng lập dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu trong một lần về dâng hương tại Đền Hùng. Ảnh: NVCC

Mục tiêu cốt lõi của dự án là thiết lập một ngày hội văn hóa chung cho người Việt trên toàn thế giới vào đúng ngày 10/3 âm lịch hàng năm.

Từ Austria, TS Bích Yến - hiện đang là Phó Tổng Biên tập; đại diện tạp chí WAJ tại Liên hợp quốc chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ: Việc gìn giữ di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là trách nhiệm của người dân trong nước mà còn là sứ mệnh của mỗi người con máu đỏ da vàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới.

Từ những ngày đầu triển khai tại châu Âu, đến nay dự án đã lan tỏa tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hằng năm, các hoạt động Giỗ Tổ được tổ chức trang trọng theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối các điểm cầu từ Phú Thọ tới Paris, Berlin, Praha, Tokyo và California.

Cộng đồng người Việt Nam biểu diễn văn nghệ trong dịp Ban dự án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại Châu Âu. Ảnh: Ban dự án cung cấp

TS Nguyễn Thị Bích Yến chia sẻ: “Trở về quê hương để dâng nén hương lên tổ tiên cũng như thay mặt cho bà con kiều bào, các nhà trí thức của Ban dự án trên gần 50 quốc gia để xin với tổ tiên rằng chúng con sẽ đi Giỗ Tổ vào 10/3 tại các nước. Đây là truyền thống của Ban dự án trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã bền bỉ cùng nhau để đưa tín ngưỡng Vua Hùng ra thế giới”.

Giá trị của Ngày Quốc tổ không chỉ nằm ở những nghi lễ dâng hương truyền thống. Dự án đã khéo léo lồng ghép các hoạt động vinh danh: Biểu dương những cá nhân, tập thể kiều bào có đóng góp xuất sắc cho cộng đồng và sự nghiệp xây dựng quê hương. Giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian như Quan họ, Xoan, Ca trù đến bạn bè quốc tế. Tạo không gian để các doanh nhân kiều bào tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần đưa sản phẩm Việt ra thị trường thế giới.

Với cộng đồng người Việt ngoài nước, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu có giá trị tinh thần vô giá. Đối với thế hệ thứ hai, thứ ba... sinh trưởng tại nước ngoài, đây là cơ hội quý báu để các em hiểu về lịch sử, học tiếng mẹ đẻ và tự hào về nguồn gốc của mình. “Biết mình đến từ đâu” chính là điểm tựa để các bạn trẻ tự tin hòa nhập mà không hòa tan. Dưới mái nhà chung, mọi khác biệt về hoàn cảnh, địa vị hay quan điểm... đều nhường chỗ cho tình đồng bào.

Đây còn là dịp để cộng đồng người Việt xích lại gần nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống nơi xứ người. Thông qua sự kiện, bạn bè thế giới thấy được một dân tộc Việt Nam có bề dày lịch sử, tôn trọng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và luôn hướng tới hòa bình, hữu nghị.

Dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến, dự án đang hướng tới chuẩn hóa các nghi lễ thờ cúng Tổ tiên tại nước ngoài và xây dựng “Không gian văn hóa Hùng Vương” tại các thủ đô lớn trên thế giới. Việc ứng dụng kết nối trực tuyến đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa Ngày Quốc Tổ trở thành ngày hội chung của tinh thần đoàn kết và lòng tự tôn dân tộc.

Vì lẽ đó, Dự án không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là cách người Việt hiện đại định vị giá trị của mình trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Như lời TS. Bích Yến khẳng định: “Khi chúng ta có chung một ông Tổ để hướng về, chúng ta sẽ có chung một sức mạnh để đi tới”.

Minh Tự