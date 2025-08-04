Nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, cán bộ ứng trực để xử lý việc đột xuất

{title}
Các đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày phải cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.
Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 02/9/2025 Dương lịch. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Theo Bộ Luật Lao động, trong một năm người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ Tết được hưởng nguyên lương gồm: Tết Dương lịch (nghỉ 1 ngày), Tết Âm lịch (nghỉ 5 ngày), ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (nghỉ 1 ngày), ngày Chiến thắng 30/4 (nghỉ 1 ngày), ngày Quốc tế Lao động (nghỉ 1 ngày), Quốc khánh 2/9 (nghỉ 2 ngày). Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh là dịp nghỉ lễ cuối cùng trong năm.
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 02/9/2025 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Đây là nội dung thông báo số 6150/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nói trên phải lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Trong đó, các đơn vị, cơ quan lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với người lao động không phải là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, người sử dụng lao động có thể chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh gồm thứ Ba ngày 2/9 và một trong hai ngày là thứ Hai (1/9) hoặc thứ Tư (3/9) tùy thực tế sản xuất.
Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ, giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, năm tăng tốc, bứt phá thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
