“Ngôi nhà xanh” hy vọng

Những “ngôi nhà xanh” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Ba xây dựng lên không chỉ thu gom rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường mà còn gây quỹ giúp đỡ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình này lan toả lối sống xanh, tiết kiệm và xây dựng tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chi hội Phụ nữ khu 9 trao tiền hỗ trợ cho cháu Nguyễn Cầm Bảo Linh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đã thành thói quen, cứ ba tháng một lần, chị Nguyễn Thị Thuý Kim - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 9 lại cùng các hội viên mang các loại vỏ chai, vỏ lon, giấy bìa... tới nhà văn hoá khu, nơi Hội Phụ nữ xây dựng “Ngôi nhà xanh” để gây quỹ giúp những hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Kim nhớ lại những ngày đầu khi xây dựng “Ngôi nhà xanh” đầy khó khăn, vì nhiều chị em chưa hiểu hết ý nghĩa của việc thu gom phế liệu, bán lấy tiền ủng hộ quỹ. Một số người cho rằng việc thu gom gây mất thời gian trong khi tiền thu về chẳng đáng là bao.

Trước thực trạng đó, các chị trong Ban Chủ nhiệm mô hình đã kiên trì đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và chia sẻ mục đích, ý nghĩa của việc thành lập mô hình. Đồng thời hướng dẫn các hộ phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ.

Đối với rác thải hữu cơ, các chị sẽ đào hố để chôn lấp đến khi hoai mục tận dụng làm phân bón cây; rác thải vô cơ (rác thải không tái chế được), sẽ tự thu gom, sau đó đưa đến nơi tập kết tập trung để xử lý. Còn rác thải như vỏ lon, chai nhựa, sắt vụn... tái chế được sẽ tích góp lại để ủng hộ cho mô hình “Ngôi nhà xanh”.

Từ đó, không chỉ có các hội viên, phụ nữ mà cả người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng, tạo thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình. Đồng thời gây được nguồn quỹ giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và góp phần hình thành ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn vệ sinh môi trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau trong hội viên phụ nữ, cảnh quan môi trường cải thiện rõ rệt.

Đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” ở Chi hội Phụ nữ khu 9 đã thu hút được 205 hội viên tham gia tích cực. Các hội viên đã thu gom phế liệu bán được khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này, Chi hội đã trích ra hỗ trợ tiền học phí trong 2 năm (lớp 11 và lớp 12) cho cháu Nguyễn Cầm Bảo Linh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bảo Linh hiện đang ở với cậu và ông bà ngoại cũng là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; số còn lại để thăm hỏi những hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và ốm đau đột xuất.

Trên 6 tấn phế liệu được thu gom từ 7 mô hình đã được bán lấy tiền hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Phụ nữ huyện Thanh Ba hiện có trên 4.100 hội viên sinh hoạt ở 50 chi hội. Sau hơn 3 năm triển khai, xã Thanh Ba đã xây dựng được 7 mô hình “Ngôi nhà xanh" gây quỹ từ rác thải tái chế. Các mô hình đã thu gom được 6 tấn phế liệu, tương đương gần 22 triệu đồng. Số tiền này Hội Phụ nữ đã nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tặng quà cho 4 trẻ mồ côi nhân ngày khai trường và thăm hỏi, giúp đỡ 9 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Tống Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã chia sẻ: “Từ ngày thành lập đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng của các hội viên. Việc tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn đã và đang góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của Nhân dân trên địa bàn xã về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại rác thải, giữ gìn môi trường sống, góp phần vào phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và trao đi lòng nhân ái sẻ chia vì cộng đồng và trao đi niềm hi vọng cho những hoàn cảnh khó khăn”.

