Người bệnh gan nhiễm mỡ nên uống gì để cải thiện sức khỏe gan?

Chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh đóng vai trò cốt yếu trong kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ. Dưới đây là một số thức uống tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện sức khỏe gan một cách tự nhiên.

Đối với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ, mục tiêu là giảm lượng mỡ trong gan, ngăn ngừa thêm tổn thương gan và kiểm soát các tình trạng liên quan như béo phì, đái tháo đường. Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể có khả năng tái tạo tế bào mới và sửa chữa tế bào bị tổn thương. Việc phục hồi tổn thương gan có thể khó khăn nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua chế độ ăn uống và thay đổi lối sống phù hợp.

Theo TS.BS. Trần Châu Quyên - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bệnh gan nhiễm mỡ thường liên quan đến tình trạng viêm, do đó việc kết hợp các thực phẩm chống viêm trong thực đơn hàng ngày sẽ có lợi cho sức khỏe. Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa chẳng hạn như cam, quýt, rau lá xanh, rau gia vị (như rau mùi, rau thơm, rau húng,...), các loại hạt và gia vị như nghệ, gừng...

Duy trì đủ nước là một yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe gan. Mất nước có thể ảnh hưởng đáng kể đến chức năng gan, đặc biệt là khả năng thải độc máu. Trung bình nên uống 8-10 cốc nước (tương đương 2- 2,5 lít nước) mỗi ngày để gan hoạt động trơn tru. Ngoài ra, nhiều loại đồ uống như nước, trà xanh, nước chanh, nước ép bưởi có thể có lợi cho sức khỏe tổng thể cũng như hỗ trợ quá trình thải độc cơ thể và tăng cường chức năng gan.

1. Trà xanh cải thiện chức năng gan

Trà xanh là một trong nhiều loại trà tự nhiên có thể hỗ trợ chức năng gan. Catechin trong trà xanh giúp chống viêm, giảm stress oxy hóa và có thể hỗ trợ giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Trà xanh cũng được cho là giúp cải thiện chức năng gan và tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo. Trà xanh làm giảm sự tích tụ lipid trong gan và chứa chất chống oxy hóa.

TS.BS. Trần Châu Quyên cho biết: Trà xanh là loại thực phẩm đã được nghiên cứu nhiều, cho thấy có nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp cải thiện sức khỏe gan.

2. Nước ép bưởi giúp bảo vệ gan

Nước ép bưởi chứa các chất chống oxy hóa cụ thể kích thích gan và giúp lọc và bài tiết các hóa chất ra khỏi cơ thể. Bưởi cũng chứa flavonoid có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ gan. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá nhiều nước ép bưởi mỗi ngày. Nước ép bưởi cũng tương tác với nhiều loại thuốc theo toa, vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ và đọc nhãn cảnh báo thuốc trước khi thêm vào chế độ ăn uống.

Nhiều loại đồ uống quen thuộc giúp thải độc gan hiệu quả, tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ.

3. Nước nghệ tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ

Nghệ là một loại thực phẩm bổ sung thường được sử dụng, có thể làm giảm viêm và hỗ trợ phục hồi gan, nhờ khả năng giúp đào thải độc tố có hại đồng thời giảm tích tụ mỡ trong gan. Để sử dụng an toàn, các nghiên cứu y khoa khuyến nghị nên pha từ 1-3 gam bột nghệ với nước nóng mỗi ngày trong tối đa 3 tháng.

4. Nước chanh làm sạch gan hiệu quả

Nhiều loại trái cây họ cam quýt, bao gồm cả chanh, có thể được thêm vào nước để giúp kích thích và làm sạch gan. Chanh có nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C và chất chống oxy hóa. Để giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, hãy thử uống 4-6 thìa nước cốt chanh pha với nước mỗi ngày.

5. Nước gừng tăng khả năng miễn dịch

Gừng giúp bảo vệ gan và giảm viêm, có thể tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Lượng tiêu thụ khuyến nghị là dưới 4 gam gừng mỗi ngày, pha với nước ấm hoặc lạnh.

Cũng như với bất kỳ thay đổi nào về lượng dinh dưỡng hoặc việc sử dụng thực phẩm bổ sung, hãy thận trọng. Một số người có thể gặp phải các kết quả không mong muốn hoặc tác dụng phụ, do một số loại thảo mộc và thực phẩm có thể tương tác với một số loại thuốc nhất định.

Việc bổ sung các loại đồ uống có lợi vào chế độ ăn hàng ngày là một bước đi tích cực giúp lá gan khỏe mạnh hơn. Yếu tố quan trọng nhất trong điều trị gan nhiễm mỡ vẫn là thay đổi toàn diện lối sống: giảm cân nếu thừa cân béo phì, hạn chế đường, chất béo bão hòa và rượu bia, cùng với việc duy trì hoạt động thể chất đều đặn. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có phác đồ điều trị và chế độ ăn uống phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của mình.

